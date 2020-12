Alba Parietti si è raccontata senza filtri, parlando del dramma che ha vissuto a causa del figlio Francesco Oppini e l’aiuto che ha ricevuto.

Alba Parietti si è raccontata senza filtri a DiLei.it, raccontando del rapporto con il figlio Francesco Oppini, spesso molto difficile e conflittuale. Il telecronista ha da poco scelto di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip” anticipatamente, per riunirsi con i suoi cari.

La showgirl Alba Parietti ha parlato della morte di Luana, l’ex fidanzata del figlio Francesco Oppini. La giovane è stata vittima di un incidente stradale quando non aveva neanche trent’anni. La Parietti ha sofferto molto per la perdita, in quanto era legata alla ragazza, ed ha sofferto doppiamente anche per il figlio Francesco. “Sono finita da uno psichiatra per sopportare il dolore e la rabbia di mio figlio“, ha confessato nell’intervista. “E’ stato davvero devastante“, ha detto la showgirl che non sapeva come gestire il profondo dolore che provava. Recentemente, però, la soubrette è costretta a vedersela con un altro tipo di sofferenza a causa degli attacchi che riceve quotidianamente sul web e sui social.

Alba Parietti, il dramma quotidiano

Alba Parietti ha parlato di un problema che sta affrontando da settimane: è vittima di attacchi giornalieri sul web. Le accuse che le rivolgono riguardano soprattutto il rapporto che il figlio Francesco Oppini ha instaurato nella Casa del “Grande Fratello Vip” con l’influencer milanese Tommaso Zorzi. “Mi scrivono che sono una madre di me*da. Qualsiasi persona ne soffrirebbe“, ha detto la showgirl. “Siamo arrivati davvero al paradosso“, aggiunge.

La showgirl ha voluto mettere a tacere coloro che l’accusano di aver spinto il figlio Francesco Oppini ad abbandonare la Casa del “GF Vip“: sostenendo che lei non c’entra niente ed il motivo per il quale il telecronista ha lasciato il gioco è l’amore per la sua fidanzata, Cristina. “Francesco è uscito per amore. Sarebbe strano che una persona sacrificasse un amore vero, reale, per un reality. E’ da apprezzare che abbia scelto la donna che ama“, ha rivelato mamma Alba.