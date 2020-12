GF Vip, Stefania Orlando chiude con Tommaso Zorzi: “Non mi interessa più”

Stefania Orlando ha ammesso di essere estremamente delusa da Tommaso Zorzi e di non voler più essere amica con lui.

La Casa del “Grande Fratello Vip” è stata protagonista di una nuova lite nella giornata di ieri. A battibeccare sono stati Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, quest’ultimo ha fatto infuriare la compagna per il balletto che ha ideato.

Tommaso Zorzi è sbottato contro la sua compagna di gioco, che si è più mostrata convinta del balletto che lui ha ideato per vincere la prova: “Stamattina era carica. Allora sei psicopatica“. Questa è la seconda volta che qualcuno usa questa offesa per descrivere Stefania Orlando, la prima era stata Samantha De Grenet durante una lite. La showgirl romana, dopo aver detto all’influencer milanese di non volersi sentire chiamare così, si è sfogata con Cecilia Capriotti: “Non mi interessa più niente. Come essere umano non mi interessa, perché è andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre“.

Duro scontro tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Dopo la rottura dell’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, nelle scorse ore è arrivato anche lo scontro tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due hanno discusso in merito alla coreografia da preparare per Capodanno e l’influencer le ha dato della psicopatica. La showgirl romana si è molto risentita e gli ha detto di non scherzare più su queste cose. Poi si è sfogata con Cecilia Capriotti ammettendo la sua delusione: “Evidentemente lui non è amico mio. Lasciamo stare guarda“.

Tommaso Zorzi ha provato a giustificare le sue azioni: “Ti ho fatto una battuta. Ma se tu mi dici una roba io non mi posso offendere. Non te l’ho detto di proposito psicopatica. Se hai pensato che l’ho detto per offenderti mi dispiace“. La showgirl romana si è lasciata andare alle emozioni ed ha pianto, ammettendo di non avere più lo stato psicologico per ballare. I due poi si sono scambiati un abbraccio affettuoso.