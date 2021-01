Rissa Antonella Elia Valeria Marini, stracci a Capodanno su Canale 5

È un Alfonso Signorini in netta difficoltà quello investito nella rissa Antonella Elia Valeria Marini durante il party di fine anno del GF Vip.

È rissa Antonella Elia Valeria Marini nel corso della puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip. Le due bionde non sono arrivate alle mani come successo quasi un anno fa, ma la sensazione è che la cosa sia stata evitata solo per poco. Questa volta le due esperte celebrità televisive si limitano a delle schermaglie verbali diventate comunque molto presto via via sempre più pesanti.

Ed il conduttore Alfonso Signorini si è ritrovato a dovere gestire una situazione davvero esplosiva. Lui stesso ha mostrato le immagini di quando avvenne la furibonda rissa fra Antonella e Valeria. Accadde nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip, a fine febbraio 2020. La Valeriona Nazionale commenta il tutto.

Rissa Antonella Elia Valeria Marini, il 2020 si apre e si chiude allo stesso modo

La Elia, che della edizione corrente del GF Vip è opinionista fissa in studio, mostra subito ostilità alla Marini chiedendole di non rivolgerle la parola ed invitandola ad usare la testa. Comincia una ‘partita di tennis’ ideale in cui, al posto della pallina, le due si scambiano una bomba a mano. La Elia poi esorta Alfonso Signorini a non parteggiare per la sua rivale, definendola “una nullità, il vuoto cosmico”.

Il buon Alfonso appare in netta difficoltà, ma rompe gli indugi la Marini, che definisce Antonella Elia “la nemica di tutti”. Quest’ultima ci mette una pietra sopra dicendosi scocciata e non desiderosa di volere dare adito a discussioni proprio all’ultimo dell’anno. Ma da lì in poi appare profondamente irritata. Ed anche sui social la platea si spacca in favore ora dell’una, ora dell’altra.