Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hot sotto le lenzuola, il GF Vip censura

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno dato libero sfogo alla propria pulsione sotto le lenzuola: il Gf Vip costretto a censurare.

Sin da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si sono scambiati il primo bacio, c’è chi fuori dalla casa ritiene che si tratti di una relazione fittizia, uno strumento attraverso il quale attirare l’attenzione e le simpatie del pubblico. Nonostante tale convinzione sia diffusa, già nella puntata del 31 gennaio, qualcuno ha cominciato a ricredersi. In quella occasione l’ex velino ha rispedito al mittente le parole della Gregoraci, rispondendo che lei non aveva potuto rottamare qualcosa che non aveva mai usato.

Successivamente la loro sincerità è stata messa alla prova da Alfonso Signorini in una delle prove ideate per l’ultimo dell’anno. In questa infatti, i concorrenti avrebbero dovuto baciarsi e avrebbe vinto la coppia che si baciava in maniera più appassionata. Ovviamente hanno partecipato al gioco anche Giulia e Pierpaolo, i quali hanno dato ampio spazio alla chimica che li unisce, mostrandosi decisamente passionali.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hot sotto le lenzuola

Viste le premesse era questione di tempo prima che la coppia si lasciasse andare completamente alla passione. I fan del programma non hanno dovuto aspettare molto prima che accadesse, visto che ieri notte i due hanno dato vita ad uno spettacolo piccante sotto le coperte. Come è possibile vedere dalle riprese del GF Vip, le loro effusioni a letto erano inizialmente tenere e successivamente sono andate quasi oltre i limiti diventando piccanti.

I movimenti delle braccia sotto le lenzuola sono sembrati decisamente poco equivocabili, tanto che la regia si è vista costretta a cambiare inquadratura per non mostrare cosa sarebbe successo dopo. Il prosieguo dell’atto d’amore tra i due è stato lasciato dunque alla fantasia del pubblico, e siamo certi che molti non abbiano interpretato quanto visto come semplici carezze.

