Vasco Rossi torna in tv: nel 1979 la sua prima apparizione – VIDEO

Il cantautore Vasco Rossi torna in tv dopo 15 anni di assenza: nel 1979 la sua prima apparizione, il video del programma.

C’è grande attesa questa sera per una puntata davvero speciale di “Danza Con Me”, il programma che da ormai quattro anni Raiuno propone in prima serata nel giorno di Capodanno. A condurlo, come sempre, è il noto ballerino Roberto Bolle e oggi ci sarà un ospite davvero speciale: Vasco Rossi.

Il rocker di Zocca, che a breve compirà il suo 68esimo compleanno, torna in televisione dopo un’assenza di ben 15 anni. Era infatti il 2005 quando lo abbiamo visto al Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis. Invece, sono passati oltre 40 anni dal suo primo passaggio televisivo.

La prima apparizione in tv di Vasco Rossi: cosa avvenne

Era infatti il 10 gennaio 1979, quando si presentò in qualità di concorrente alla trasmissione 10 Hertz condotta da Gianni Morandi. Nel programma, si affrontavano cantanti poco o per niente conosciuti e in base alle domande a cui rispondevano esattamente avevano la possibilità di esibirsi alla fine della trasmissione per più o meno tempo. Nulla si sa del suo sfidante, mentre dagli archivi Rai riemerge quella performance.

Alla fine del programma, Vasco Rossi canta La strega (la diva del sabato sera), brano contenuto nel suo secondo LP dal titolo “Non siamo mica gli americani” e che contiene tra gli altri anche Albachiara, il brano universalmente più conosciuto. Lo spezzone è stato riproposto quasi trent’anni dopo in uno speciale della Rai dedicato alla carriera di Vasco Rossi. Il 1979 fu poi per Vasco anche l’anno dell’esordio nei live. Era il 26 maggio 1979 quando si esibì per “pochi intimi” in Piazza Maggiore di Bologna, su iniziativa di Bibi Ballandi, che era allora il suo manager.