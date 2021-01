Diventare milionari nel 2021: ecco 10 idee vincenti per il nuovo anno

La pandemia ha cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo, ma con il cambiamento arrivano opportunità: un futuro da milionari è alla portata di (quasi) tutti.

Gli esperti di Startups.co.uk dopo un’attenta analisi dei nuovi trend di mercato hanno individuato le 10 aree su cui dovrebbe puntare chiunque intenda avviare un’attività imprenditoriale nel 2021. Sappiamo tutti che gli ultimi 12 mesi hanno stravolto il mondo intero, ma il cambiamento è anche sinonimo di opportunità. E le strade per diventare milionari partendo da zero sono ancora molte.

Il vademecum per aspiranti milionari

La scelta ampia: almeno 10 mestieri o professioni prospettano guadagni milionari per chi abbia voglia di mettersi in gioco con tanta determinazione, tenacia e un pizzico di coraggio. Vediamo uno per uno.

1. Influencer virtuali

A quanto pare anche i robot oggi possono fare soldi come influencer. Le persone costrette a restare in casa si rivolgono ai social media per trovare ispirazione su tutto, dal cibo ai viaggi al fitness, o anche solo per sbirciare un po’ sulla vita altrui. Chi riesce ad attirare followers può fare un sacco di soldi e c’è un enorme potenziale per quanti possiedono il know-how tecnico e le risorse per entrare in questo strano nuovo mercato.

2. L’economia del sentimento

Con il contatto fisico e il tempo trascorso con amici e familiari fortemente ridimensionati causa Covid-19, molte persone sono alla ricerca di un sostegno emotivo. Nell’economia del sentimento, l’empatia, l’intelligenza emotiva e le capacità interpersonali sono le qualità più apprezzate che una persona possa avere. Le idee imprenditoriali in questo ambito sono tantissime: assistenti personali remoti che fanno di tutto, dalla pubblicazione sui social media all’acquisto di regali di compleanno per i propri cari, o agenzie che mettono in contatto le persone con opportunità di volontariato o supporto remoto per la salute mentale e il benessere.

3. Biciclette e scooter elettrici

Muoversi in città non è mai stato così rischioso: autobus, metropolitana, treni e in generale tutti gli spazi chiusi sono zeppi di persone. Ciò ha portato a un aumento della domanda e delle vendite di biciclette e scooter elettrici. Attività di noleggio, produzione e rivendita di accessori e stazioni di ricarica per mezzi a due ruote elettrici sono potenziali galline dalle uova d’oro.

4. Cura e addestramento di animali

Molte persone hanno comprato o ricevuto in regali animali domestici quest’anno, ma non tutti erano pronti. L’arrivo di un amico a quattro (o due) zampe in casa è un faro di speranza per molti. Quindi, se siete amanti degli animali o avete esperienza nella cura di animali domestici, potete fare fortuna con video tutorial e consigli e lezioni individuali sulla cura degli animali domestici e sulla loro alimentazione.

5. Salute e benessere on demand

Film, musica e cibo sono tutti a portata di clic e ora è più facile che mai prendersi cura del proprio benessere con servizi on demand. Che si tratti di pasti a domicilio, lezioni di fitness online o app che aiutano a gestire la propria libido, ora ci sono soluzioni rapide per tutto: tanto vale approfittarne…

6. L’ufficio flessibile

L’ufficio non sarà mai più lo stesso: le aziende vogliono smettere di impegnare enormi percentuale delle loro entrate per l’affitto di spazi che, come si è appena visto, in realtà non contribuiscono molto al loro successo. Coworking e uffici “flessibili” in condivisione sono la soluzione

7. Diversità e inclusione

La diversità e l’inclusione non sono mai state così centrali nel dibattito globale. Se siete propensi a concentrare i vostri sforzi sull’assistenza a persone provenienti da contesti sottorappresentati o promuovere iniziative di diversità e inclusività nelle imprese, le sono opportunità non mancano.

8. Localizzazione

La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante avere nel proprio quartiere tutto ciò di cui si ha bisogno, senza dovere percorrere lunghe distanze. E’ il momento di tornare a investire sui “negozietti” di un tempo…

9. E-learning

La domanda di corsi di formazione e di didattica online è aumentate rispettivamente del 240% e del 328% nel 2020. Non è stata una sorpresa, perché all’improvviso abbiamo avuto tutti molto tempo libero, essendo bloccati a casa, e volevamo riempirlo con qualcosa di costruttivo. Le opportunità in queste caso sono illimitate: se avete qualcosa da insegnare agli altri, fatelo online!

10. Lavoro a distanza

Il 2020 ci ha insegnato che le persone possono lavorare da casa con la stessa efficienza che in ufficio. Ma ci sono alcuni vantaggi del posto di lavoro che so perdono in modalità “da remoto”. I servizi di lavoro a distanza mirano, per quanto possibile, a compensare queste lacune aiutando le persone a collaborare meglio e operare in modo più produttivo.

