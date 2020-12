Oroscopo del giorno, venerdì 1 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

By

Un nuovo anno è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 1 Gennaio 2021.

Siamo giunti al quinto giorno della settimana, e Dicembre ha ufficialmente lasciato il suo posto a Gennaio. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle il primo giorno dell’anno? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e opportunità sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 1 Gennaio 2021.

Venerdì 1 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Inizierete l’anno all’insegna dell’amore. Venere sarà dalla vostra parte e voi potrete finalmente muovere qualche passo avanti. Cercate di recuperare tutte le questioni in sospeso e di rimandare a domani il meno possibile.

Toro. Molto probabilmente l’ultimo periodo è stato per voi abbastanza stressante ed è arrivato il momento di riflettere e di rimettere le cose in ordine. Cercate di non stressarvi troppo e di dedicare ai vostri cari le attenzioni che meritano.

Gemelli. La giornata sarà ottima per l’amore e per i sentimenti. Molto probabilmente qualche questione passata vi sta assillando più del dovuto, ma non dateci troppo peso, con il tempo e tanta pazienza troverete la soluzione, e sarà più semplice del previsto.

Cancro. I pianeti oggi saranno tutti dalla vostra parte. Termineranno infatti tutte le posizioni, lasciandovi finalmente liberi di tirare un sospiro di sollievo e di buttarvi verso un mare di nuove opportunità. Forza e coraggio!

Leone. Buone notizie per quel che riguarda la giornata di oggi. I tempi sono maturi per gli affari e gli investimenti, dunque non abbiate paura di lanciarvi in progetti e idee completamente nuove. Attenzione agli smarrimenti, potreste perdere un oggetto caro.

Vergine. Mercurio oggi, e durante tutto l’arco del mese, sarà in vostro favore, e vi renderà sicuramente più sicuri e forti. Cercate però di non stressarvi troppo e di trovare il giusto equilibrio tra riposo e lavoro. Grandi soddisfazioni sono in arrivo, tenetevi pronti!

Bilancia. La giornata di oggi sancirà per voi l’inizio di un periodo particolarmente interessante. Molto probabilmente vi ritroverete spesso a ragionare sul futuro e a fare i conti con il rimorso, ma non temete, ne uscirete più forti e sereni che mai.

Scorpione. Il mese di Gennaio sarà estremamente positivo per voi. Via libera dal punto di vista economico e sentimentale. Nuovi incontri potrebbero rivelarsi davvero interessanti, dunque cercate di non sprecare nessuna occasione d’oro.

Sagittario. I pianeti, in particolar modo Venere e Marte, saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è però quello di procedere con cautela e di non affidare nulla al caso. Potreste pentirvi di decisioni prese troppo in fretta.

Capricorno. Cielo sereno per voi dal punto di vista sentimentale. Le stelle potrebbero mettervi davanti a nuove sfide, che saprete superare nel migliore dei modi. Cercate comunque di mantenere la calma e di scegliere la via della diplomazia, non ve ne pentirete.

Aquario. La giornata di oggi sancirà l’inizio di un periodo di riflessione e rivoluzione. Importanti cambiamenti sono in arrivo per voi, tenetevi pronti. Cercate di lasciare andare le situazioni dolorose e di non soffermarvi troppo sui rimorsi.

Pesci. Il vostro equilibrio interiore vi guiderà durante la giornata di oggi e tutto il prossimo mese. Cercate di godere appieno dell’armonia che vi circonda e non rimandate nulla a domani. È il momento di prendervi le vostre soddisfazioni.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.