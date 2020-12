Oroscopo della settimana dal 28 al 3 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo anno è finalmente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 28 Dicembre 2020 al 3 Gennaio 2021.

Una nuova settimana ed un nuovo anno sono finalmente arrivati. Gennaio è alle porte e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e occasioni fortunate sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 27 Dicembre a domenica 3 Gennaio 2021.

Prima settimana di Gennaio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana sarà accompagnata da un po’ di nervoso per i nati sotto il segno dell’Ariete. Molto probabilmente vi ritroverete a corto di energie, cercate dunque di ritagliarvi un po’ di tempo e di dedicarlo al riposo. Tutto sommato, anche se di fretta, inizierete il nuovo anno con assoluta serenità, l’elemento fondamentale per partire con il piede giusto!

Toro. L’anno e la settimana in arrivo vi metteranno davanti a numerosissime sfide, siete pronti ad affrontarle? Gli astri saranno tutti dalla vostra parte se riuscirete ad accantonare ogni pregiudizio e a pensare fuori dagli schemi. Impegnatevi al massimo e andrà tutto per il meglio, abbiate fiducia in voi stessi e in tutto quello che fate!

Gemelli. Il vostro anno inizierà con Venere in opposizione, ma non temete, non è sempre un cattivo segno. Pazienza sarà la parola d’ordine, e voi dovrete imparare ad aspettare per raggiungere i vostri obiettivi. La forza e l’energia non vi mancheranno, dunque rimboccatevi le maniche e tenetevi pronti all’arrivo di numerosi cambiamenti.

Cancro. La prossima sarà per voi una settimana di completa rinascita. Il 30 Dicembre sarete accompagnati dalla Luna piena, e l’opposizione Giove-Saturno è oramai un ricordo lontano. Rimboccatevi le maniche e tenetevi pronti a splendere più che mai. Attenzione ai litigi: cercate di evitarli il più possibile.

Leone. La prossima settimana e il prossimo anno saranno carichi di stimolanti sfide. Approfittatene dunque per crescere ed imparare il più possibile. I pianeti saranno tutti dalla vostra parte, dunque ruggite più forte che potete e preparatevi ad un periodo di gratificanti soddisfazioni e di cambiamenti. Andrà tutto bene, non preoccupatevi!

Vergine. L’anno e la settimana in arrivo saranno carichi di cambiamenti per i nati sotto il segno della Vergine. Molte delle novità potrebbero inizialmente spaventarvi, ma non temete, riuscirete ad affrontare tutto a testa alta! Il pianeta Venere non sarà proprio dalla vostra parte, e sarà necessario impegnarsi il doppio per evitare disguidi.

Bilancia. La prossima settimana e l’inizio dell’anno saranno carichi di emozioni e di calore. Unione sarà la parola chiave, a voi dunque il compito di rimanere al fianco delle persone a voi più care e di rafforzare il legame con loro. Finalmente riuscirete a mettere un cerotto sulle ferite più profonde e ad andare avanti, perciò forza e coraggio!

Scorpione. L’anno nuovo e la prossima settimana saranno per voi un tripudio di sfide difficili. I pianeti vi daranno però la forza necessaria per superare brillantemente ogni ostacolo, uscendone più forti e raggianti che mai. Tenetevi pronti dunque alla vostra rinascita e a splendere di luce propria, il cielo sarà dalla vostra parte!

Sagittario. Il nuovo anno e la prossima settimana vi metteranno alla prova più che mai con ostacoli e difficili sfide. Sarà in mano vostra il compito di dimostrare a tuti il vostro vero valore. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà e tirate fuori gli artigli: il cielo e le stelle vi proteggeranno e vi accompagneranno lungo un appagante e vittorioso cammino.

Capricorno. La prossima settimana ed il nuovo anno saranno per voi un tripudio di emozioni. I sentimenti la faranno da padroni e voi dovrete imparare a gestirli tutti al meglio. Marte potrebbe arrecarvi qualche fastidio, rendendovi più lunatici e permalosi del solito. Porgere l’altra guancia rimane probabilmente una delle soluzioni migliori, tenetelo a mente.

Aquario. La prossima settimana e il prossimo anno saranno carichi di soddisfazioni per i nati sotto il segno dell’Aquario. Urano e Venere vi proteggeranno e vi spingeranno oltre i vostri limiti. Tenetevi pronti ad importanti e significativi cambiamenti. Avrete in mano grandi responsabilità, ma non temete, riuscirete a gestirle nel miglior modo possibile.

Pesci. Inizierete la settimana ed il nuovo anno con una marcia in più. Sarete infatti carichi di energie e di voglia di fare, ma non è tutto. Nettuno sarà completamente dalla vostra parte, rendendovi inclini all’accoglienza ed alla gentilezza. Tenetevi pronti dunque a 7 giorni colmi d’amore e di dolcezza.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.