MasterChef 10, chi è Irene Volpe: una ragazza con uno spirito da artista

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Irene Volpe è una delle nuove concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Irene Volpe.

MasterChef 10, Irene Volpe: età e curiosità

Ha 21 anni ed è la giovanissima e coloratissima concorrente del programma targato Sky. Si è già guadagnata un posto di tutto rispetto all’interno del programma e saprà farsi rispettare.

E’ nata a Roma e si è laureata da poco in Design Industriale. E’ cresciuta in una famiglia di artisti: sua madre ama il canto, suo padre suona la batteria e suo fratello è un chitarrista. Grazie a loro ama l’arte e in particolare le piace molto sperimentare vari colori di capelli.

Il suo primissimo piatto sono stati i biscotti natalizi, grazie all’aiuto di sua nonna e di tutti coloro che le sono stati vicini è riuscita ad arrivare alla cucina di MasterChef. Il suo esordio davanti ai giudici è stato in grande stile dato che ha rivisitato un piatto di sua nonna: pomodori con il riso.

Il piatto ha fatto breccia nel cuore e nel palato dei giudici che l’hanno premiata con il grembiule bianco. “Sono molto contenta di questo piatto perché oltre ad avere dei bei ricordi legati ai pomodori con riso, è un po’ come una sfida verso me stessa in quanto è un piatto che in futuro mi aspetto di riuscire a mangiare con molto serenità”. Chissà come si comporterà nelle prossime sfide. Ciò che è certo è che non le mancheranno la fantasia e la tecnica per preparare dei piatti squisiti.