MasterChef 10, chi è Francesco Genovese: età, foto e curiosità

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Francesco Genovese è uno dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Francesco Genovese.

MasterChef 10, Francesco Genovese: un altro palermitano tra i concorrenti

Francesco ha 59 anni e lavora come bancario a Palermo. Grazie alla sua abilità in cucina è riuscito a guadagnarsi un posto nella Masterclass e il grembiule bianco. “E’ il coronamento di un sogno che ho iniziato così per caso“, così descrive l’inizio della sua avventura nel programma targato Sky.

Durante il Live Cooking si è dilettato nella preparazione di gnocchi di patate con una julien di zucchine e del branzino. Dopo questa prova ha ottenuto il grembiule grigio.

La sua passione per la cucina non inizia da subito, ma è un amore che è sbocciato tardivamente. Infatti, come racconta lui stesso, quando era piccolo l’unica regina della cucina era sua madre. Dopo alcune vicende familiari, ha dovuto farsi largo tra le stoviglie più per necessità che per passione.

Una cucina tradizionale e casalinga che ha un unico obiettivo: “preparare un piatto per avere il piacere di offrirlo agli altri“. Tra i suoi altri interessi ci sono la scrittura e le piante. Il suo sogno è quello di aprire un piccolo agriturismo dove proporre tutti i suoi piatti. Non crede di poter vincere, ma ha già conquistato il cuore di molti telespettatori che vogliono vederlo in finale.