MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Jia Bi Ge è una delle nuove concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Viglia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Jia Bi Ge.

MasterChef 10, Jia Bi Ge: un’esperta di piatti cinesi e italiani

Nonostante venga da Shangai, il suo sangue è diventato barese. Il “madò” iniziale e i cavatelli non hanno lasciato dubbi. “Non ho scelto la cucina cinese ma quella italiana”, ha detto con risolutezza. La donna è senza dubbio carica di simpatia, ma è anche molto decisa.

“Ho fiducia nel mio piatto perché mio marito ‘disc’ che faccio finta di essere cinese ma sono di Bari vecchia, e spero che lo confermiate anche voi”. I suoi cavatelli con sugo di vongole, seppie e pomodorini le hanno fatto guadagnare il “sì” di Barbieri e Locatelli, mentre Cannavacciuolo non è rimasto stupito.

Dopo aver ottenuto il grembiule grigio, ha lottato strenuamente per guadagnarsi un posto ufficiale. Dopo un fish and chips preparato a regola d’arte si è aggiudicata il grembiule bianco.

Jia Bi ha 53 anni ed è sposata con Orlando, un musicista e violinista. Come lavoro è una traduttrice ma nel tempo libero si dedica alla cucina. Fin da piccola è stata con le nonne che le hanno insegnato i segreti dei piatti cinesi. Grazie a suo marito ha imparato i piatti della tradizione italiana. Il suo mix di conoscenze le darà una marcia in più in cucina: vediamo come se la caverà nelle prossime puntate.