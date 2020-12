GF Vip, amicizia finita tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: “Mi ha usata”

Nella Casa del GF Vip l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e la modella Dayane Mello sembra essere davvero finita per sempre.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del “Grande Fratello Vip” e l’attrice Adua Del Vesco ha scoperto una verità sconcertante sulla sua migliore amica nella Casa Dayane Mello.

Adua Del Vesco si è sfogata durante la notte con Giulia Salemi, sostenendo di aver preso finalmente una decisione: “Ha detto cose terribili su di me. Sono stata un giocattolo usato e buttato. Pugnalata peggiore non me la poteva dare. Se mi reputava una persona così orrenda poteva dirmelo prima“, ha detto l’attrice a proposito della modella Dayane Mello. L’attrice sembra aver deciso di chiudere completamente i rapporti con l’amica; Rosalinda Cannavò infatti ha rivelato all’influencer di non voler più dare una chance a Dayane.

Adua Del Vesco mette un punto definitivo con Dayane Mello

Adua Del Vesco è irremovibile ed ha scelto di chiudere i rapporti con Dayane Mello, mettendo fine alla loro amicizia. “Se adesso che è uscita Sonia si riavvicinerà a me? Col ca***…Lei ha perso davvero un’amica sincera che si sarebbe portata per tutta la vita“, ha detto a Giulia Salemi.

L’attrice ha notato come Dayane abbia tutti contro nella Casa del “Grande Fratello Vip” ma ha detto di non essere più disposta a difenderla: “Ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso poi in tanti ce l’hanno con lei. Ci sono sempre stata e l’ho difesa. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo“, ha asserito.