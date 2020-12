Come scegliere le giuste bollicine per accogliere al meglio questo 2021? Ecco tutto quello che dovete sapere per prepararvi al Capodanno.

Questo Capodanno sarà indubbiamente diverso dagli altri. L’emergenza Covid-19 non permette veglioni e grandi cene o serate in discoteca; vietati persino i tradizionali botti di fine anno. Ma c’è una cosa che rimane protagonista di qualsiasi cosa si decide di organizzare per accogliere l’anno nuovo, il 2021: le bollicine! Anche chi ne è abituale consumatore può confondersi ed essere indeciso su cosa scegliere. Ecco tutto quello che dovete sapere su champagne, spumante, prosecco e chi più ne ha, più ne metta.

Capodanno 2021, come scegliere le bollicine

Generalmente chiamiamo col termine “prosecco” tutto il vino bianco frizzante. Ma quali sono le reali differenze tra i vini da brindisi, per non sbagliare nemmeno un colpo e salutare l’anno nel modo migliore?

Il prosecco è un tipo di vitigno, che si trova principalmente in Veneto e viene dall’uva glera, che può generare un vino fermo o spumantizzato. Per riconoscerlo nel modo corretto, affidatevi al vostro naso! Il prosecco, infatti, ha un odore fruttato e floreale e la sua fragranza varia dalla pera, alla rosa, al cedro e al gelsomino.

“Champagne” è invece il nome di una zona di produzione, che si trova in Francia, ad est della capitale, Parigi. Per produrre questo tipo di vino molto pregiato, le uve utilizzate sono Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Questo a differenza del Franciacorta che, anche se il nome potrebbe trarre in inganno, è una zona di produzione tutta italiana, lombarda per la precisione.

Lo spumante è un vino privo di denominazione, perché può essere fatto in qualsiasi zona d’italia e con qualsiasi uva, tramite il metodo charmat. Uno spumante molto costoso sarà uno spumante naturale, mentre il prezzo è decisamente più basso quando si tratta di vini frizzanti con aggiunta di anidride carbonica.