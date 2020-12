Cotechino e lenticchie per Capodanno 2021: perché portano fortuna?

Perché si pensa che mangiare lenticchie e cotechino a Capodanno sia sinonimo di fortuna? Ecco come è nata la tradizione.

Vi siete mai chiesti perché ogni Capodanno a tavola si servano lenticchie e cotechino? Anche se non sono cibi che piacciono a tutti, non possono mancare e il motivo è semplice. Si dice che portino fortuna. In tutto il mondo ci sono tradizioni come queste legate a dei piatti o delle pietanze che si dice siano portatrici di “buena sorte”. Ma in Italia il cotechino e le lenticchie la fanno da padrone! Ma perché? Qual è il significato di questi due piatti e qual è la tradizione legata a questi due piatti?

Come è nata la tradizione delle lenticchie portafortuna?

Si dice che le lenticchie, se mangiate a Capodanno, portino soldi e quindi fortuna in ambito economico. Ma da dove nasce questa tradizione? La lenticchia è un cibo antico, molto apprezzato in passato. C’è un episodio narrato nel libro della Genesi da cui pare abbia avuto origine la credenza che questo legume porti soldi.

Si narra infatti che Esaù, durante una lite col fratello Giacobbe, decise di scambiare tutti suoi avere in cambio di un piatto di zuppa con le lenticchie. Pare quindi che proprio da questo episodio sia nata la credenza che le lenticchie siano simbolo di ricchezza e di denaro.

La storia piano piano si è trasformata in tradizione e all’epoca romana si era soliti regalare un sacchetto di lenticchie agli amici la notte del 31, allo scoccare della mezzanotte, sperando che si trasformassero in monete!

Perché mangiamo il cotechino a Capodanno?

Discorso diverso invece per il cotechino. Questa proteina è amata e odiata! Gli italiani si dividono a riguardo e, se alcuni rinunciano a mangiarlo, altri invece non ne possono fare a meno. Si tratta di un insaccato molto grasso e speziato che è proprio il simbolo del benessere. Chi lo mangia a Capodanno si fa una coccola, se lo può permettere quindi vuol dire che sta bene anche economicamente.

Quindi il cotechino, più che un cibo portafortuna, diventa emblema di prosperità ed è per questo che lo si mangia a Capodanno, per augurarsi un anno ricco e pieno di benessere per tutte le persone che si amano!

(Fonte Immagini Pixabay)