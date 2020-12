Lebron James compie 36 anni: la sua storia dalla povertà alle vittorie Nba

Conosciamo meglio la storia di Lebron James, che oggi 30 dicembre compie 36 anni: il suo successo partendo dal basso per diventare la stella

Lebron James compie oggi 36 anni. La storia della stella Nba parte da molto lontano: nasce ad Akron nell’Ohio il 30 dicembre 1984 e fin da piccolo si appassionò subito allo sport giocando a football e basket. Ha dovuto trascorrere anche un’infanzia complicata a causa della mancanza della figura paterna. Sua madre Gloria ha avuto un ruolo fondamentale per la sua crescita anche se si fece arrestare per alcuni piccoli crimini quando Lebron aveva nove anni: così per tanti giorni saltò scuola per vergogna. Ai tempi dell’High School il suo fisico era già molto tonico con una stazza fuori al comune e così si iscrisse alla St- Vincent – St. Mary presente nella sua città. Grazie alla sua crescita fisica (e non solo) ha guidato la squadra a trionfare nel titolo state dell’Ohio in finale contro GreenVille. A poco a poco si fece sempre conoscere sempre di più con l’attenzione dei media che aumentò a dismisura: la celebre rivista Sports Illustrated gli dedicò anche la copertina con la scritta “The Choosen One“, Il prescelto. Nel frattempo Lebron continuò a giocare per la squadra di football americano, nel ruolo di wide-receiver, venendo inserito anche nel miglior quintetto dello Stato.

Leggi anche –> Kobe Bryant morto | LeBron James piange in aeroporto | VIDEO

Leggi anche –> Kobe Bryant, chi è il papà Joe Bryant: storia e carriera

Lebron James compie 36 anni, la storia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente Lebron ci ha provato in tutti i modi per il draft del 2002 andando anche contro le regole: ma alla fine partecipò a quello dell’anno successivo, uno dei migliori della storia con la presenza di Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, David West, Zaza Pachulia, Kyle Korver e Leandro Barbosa. La prima scelta fu proprio lui, che andò a firmare con la squadra della sua città, i Cleveland Cavaliers. Tanti i titoli vinti nella sua lunga carriera con i Miami Heat nel 2012 e nel 2013, mentre l’anello con i Cleveland Cavaliers è arrivato nel 2016. Con la Nazionale USA ha trionfato vincendo due ori olimpici e un altro bronzo alle Olimpiadi. Per quanto riguarda i successi individuali ha vinto 4 MVP della Regular Season, 3 MVP delle Finals, 3 MVP della partita All Star, uno per il Miglior marcatore della Regular Season, ancora per Rookie of the Year. Infine, è stato inserito per ben dodici volte nel miglior quintetto della NBA; due volte nel secondo miglior quintetto della NBA; cinque nel miglior quintetto difensivo della NBA.