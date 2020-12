Pierre Cardin, chi era il celebre stilista italiano morto a 98 anni

Addio a Pierre Cardin, famosissimo esponente del mondo della moda che era italiano come pochi sanno. In vita non ha fatto solo lo stilista.

Addio a Pierre Cardin, il celebre stilista nato in Italia e cresciuto sin da giovanissimo in Francia. All’anagrafe Pietro Costante Cardin, era originario della località di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. La sua data di nascita risale al 2 luglio 1922. Il famoso esponente della moda si è spento così a 98 anni e rivestirà per sempre un ruolo di predominanza nel settore in cui risultava molto famoso sin dagli anni ’50.

In particolare tra le sue intuizioni figurava ai tempi l’abito a bolle. Inoltre fu un vero e proprio pioniere dell’export. In tal senso Pierre Cardin aprì una sua filiale ufficiale in Giappone ed aprì il proprio marchio alla grande distribuzione nei grandi magazzini. Cosa che fece storcere il naso ai giganti dell’alta moda. Cardin fu attivo anche in altri settori, dove si mosse con la sagacia e le intuizioni tipiche di chi ha saputo maturare grande spirito imprenditoriale. Nel 1981 ad esempio diventò proprietario della catena di ristoranti d’alto bordo ‘Maxim’s’, che sorgevano in varie zone di Parigi.

Pierre Cardin, stilista e non solo: si è spenta una grande personalità

Nel giro di pochi mesi riuscì ad espanderne il nome aprendo altri locali anche a New York, Pechino e Londra, per poi espandere questo business con l’apertura di alberghi extralusso. Tra le proprietà di Pierre Cardin risultavano esserci (ed ora passeranno agli eredi, n.d.r.) il castello di Lacoste (una delle dimore del celebre Marchese de Sade) e palazzo Ca’ Bragadin a Venezia.

Inoltre aveva allestito un proprio teatro personale da 500 posti ed altri luoghi che spesso si affacciavano sul mare, dove lo stilista ed imprenditore amava dare delle sontuose feste. Nel 2019 al Festival Internazionale del Cinema di Cannes venne presentato un film documentario biografico sulla sua vita, dal titolo ‘House of Cardin’. Ma tante altre mostre e convegni lo hanno visto spesso protagonista per stile, buongusto e capacità imprenditoriali.