Claudia Alivernini, minacce dai no vax: “Dai che adesso muori”

Lei è un esempio per tutti ma evidentemente non per i no vax: Claudia Alivernini riceve insulti e minacce della peggiore specie dai soliti idioti.

Deve essere additata come un esempio da seguire, Claudia Alivernini. Eppure c’è chi le attacca ed addirittura immagina o si augura che la infermiera romana, prima persona in Italia a ricevere il vaccino contro il Covid, vada incontro a delle spiacevoli situazioni. I soliti no vax la ricoprono di insulti e di auguri della peggiore specie.

“Adesso vediamo quando muori”, ha il coraggio di scriverle sul web qualcuno che evidentemente non sa dare peso alle proprie parole e non è dotato di sensibilità, senso del rispetto e civiltà richieste per potere dare inizio ad un dibattito. Gli insulti a Claudia Alivernini sono giunti sulla pagina Facebook di quest’ultima, e non mancano anche le minacce. L’infermiera che lavora all’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, specializzato nella cura delle malattie infettive, ha dovuto chiudere il proprio profilo. Troppi i comportamenti e le attenzioni da parte di facinorosi che hanno tirato in ballo pure la sua famiglia.

Claudia Alivernini, lei è orgogliosa di essere la prima vaccinata in Italia

E si che lei aveva parlato di orgoglio e di senso di responsabilità, sensazioni che sentiva e che aveva fatto sue dopo avere ricevuto il vaccino domenica mattina, 27 dicembre 2020. La Alivernini, che merita solo complimenti ed elogi per le parole di speranza che ha dato a milioni di persone che soffrono a vario titolo a causa della pandemia in corso, ha parlato di un gesto “semplice, piccolo all’atto pratico ma enorme come significato”.

E si è fatta portavoce della categoria degli esponenti del mondo del lavoro del settore medico e sanitario. Che è in prima linea da quando questa lotta è iniziata, ad inizio 2020.