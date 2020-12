WhatsApp, Truffa di Natale: fate attenzione al messaggio con il codice

Tantissimi italiani in queste ore hanno ricevuto un messaggio contenente un codice su WhatsApp, non apritelo è una truffa.

Ci troviamo durante le festività natalizie più castigate degli ultimi decenni e come se questo disagio non bastasse c’è chi cerca di approfittarsi della nostra noia casalinga per trarci in inganno e defraudarci dei dati in nostro possesso. Come accaduto durante il lockdown di marzo e aprile, anche in questo mini lockdown alcuni truffatori si sono attivati sul web. Al fine di arrivare ad un numero sempre maggiore di utenti, gli hacker stanno utilizzando WhatsApp per diffondere un’esca che gli permetta di entrare in possesso di dati sensibili.

Proprio per evitare che queste persone vi truffino ed entrino in possesso di dati privati, tra cui quelli riguardanti i vostri conti, vi chiediamo di fare attenzione qualora vi arrivi un messaggio contenente un codice a 6 cifre. La truffa, infatti, è ben orchestrata e tale messaggio vi arriverà da uno dei vostri contatti in rubrica.

WhatsApp: attenzione alla truffa di Natale

Il malintenzionato ottiene il vostro numero di telefono tramite qualcuno che cade nel tranello, vi manda un messaggio e ve lo fa visualizzare come se arrivasse da uno dei vostri contatti in rubrica. Poco dopo vi scrive sulla chat di WhatsApp (utilizzando il medesimo contatto), il seguente messaggio: “Ciao, ti ho mandato per errore questo codice a 6 cifre, puoi rimandarmelo?”. Già il fatto che vi chieda di rimandare un codice che ha mandato per errore è un campanello d’allarme: capite bene che se ha sbagliato non ha alcun motivo di chiedervi di rimandarlo, perché lo ha in possesso anche lui.

Se malauguratamente doveste rimandare indietro il codice, l’hacker entrerebbe in possesso del vostro profilo WhatsApp e di tutti i dati contenuti nel vostro smartphone. L’unica cosa da fare in questi casi è formattare immediatamente il dispositivo, riportandolo alle impostazioni di fabbrica. Per evitare, invece, che simili messaggi vi giungano è utile attivare sul telefono l’impostazione “Mostra notifiche di sicurezza“, questa infatti vi permette di sapere subito se il messaggio visualizzato è sicuro oppure no.

