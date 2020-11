WhatsApp, la nuova truffa per rubare il profilo degli utenti

E’ stata individuata una nuova truffa che circola su WhatsApp con lo scopo di rubare il profilo degli utenti. Segnalato dalla Polizia Postale.

Nelle ultime ore stanno circolando diverse nuove segnalazioni riguardanti una nuova truffa che circola sui social, su una delle più famose app di messaggistica al mondo. Sembra che sia una frode informatica ideata da alcuni hacker con lo scopo di rubare il profilo degli utenti. La segnalazione arriva dalla Polizia Postale con un comunicato su Facebook.

La Polizia Postale ha condiviso nelle ultime ore un comunicato sulla propria pagina Facebook, per mette in guardia la popolazione dalla nuova frode che sta girando su WhatsApp, con lo scopo di portare l’utente a inserire un codice che permetterebbe agli hacker di prendere possesso del suo account. “Per attivare l’app di messaggistica WhatsApp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica. L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo WhatsApp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”, così si legge sul comunicato.

Attenzione alle truffe su Facebook

Un’altra truffa alla quale bisogna prestare molta attenzione, si sta diffondendo sul social Facebook. Alcuni hacker sembra che stiano sfruttando l’immagine di personaggi famosi per ingannare i navigatori. All’utente viene mostrata una diretta live in cui un personaggio del mondo dello spettacolo, come avvenuto nel caso di Chiara Ferragni, sta conducendo una diretta con i suoi fans. Accanto al video appaiono delle didascalie che inviterebbero a rispondere a delle semplici domande per vincere 5 mila euro.

Se l’utente risponde correttamente alle domande gli viene chiesto di inserire i propri dati personali e bancari per poter ricevere il bonifico. Come segnalato dalla Polizia Postale si tratta di una frode che consente agli hacker di acquisire i dati della persona per entrare nel suo conto corrente.