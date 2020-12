Vite al limite, la storia di Alicia: quanto pesava e com’è adesso

Come Alicia Kirgan ha cambiato la sua vita grazie a “Vite al limite”. Ma qual è la sua storia e quanto pesava prima del cambiamento?

Il caso di Alicia Kirgan è tra i più amati dal pubblico e dai fan di “Vite al limite“, il programma di Real Time che segue le storie di persone patologicamente obese che vogliono cambiare la propria vita riuscendo finalmente a dimagrire e a riprendere in mano la propria quotidianità perduta. Alicia, 282 kg, a 32 anni stava buttando all’aria la sua relazione con l’amato compagno, ma grazie al dottor Nowzaradan, tutto cambierà…

Vite al limite, la storia di Alicia e com’è adesso

Alicia è originaria di Madison, nell’Illinois, e ha 32 anni quando decide di cambiare la sua vita per sempre, partecipando a Vite al limite”, per sottoporsi alle cure del chirurgo bariatrico dottor Nowzaradan e dimagrire una volta per tutte. Nei mesi in cui Alicia è stata in cura nella clincia di Huston, ha perso peso, ma non quanto il dottore le aveva indicato. E’ calata infatti solamente di 77 kg, arrivando a 205 kg dai quasi 300 iniziali.

Nonostante i risultati apparentemente scarsi ottenuti dalla 32enne nel programma, Alicia ha continuato a dimagrire anche una volta uscita e non si è mai persa d’animo. Anche perché la sua motivazione per dimagrire era veramente forte: stava attraversando uan fase di grande crisi con il suo amato compagno.

La relazione tra Alicia e il suo fidanzato stava naufragando per colpa delle reciproche dipendenze: il cibo spazzatura per lei, la droga per lui. La volontà di riaggiustare le cose con il compagno e di riprendere la sua vita ha spinto Alicia a dimagrire tantissimo. Oggi, infatti, come si vede dal suo profilo facebook, è praticamente irriconoscibile e sfoggia un meraviglioso sorriso a dimostrazione del cambiamento fuori e dentro.