Vacanze e viaggi: sconti in arrivo da Booking con l’Offerta Inizio 2021

L’offerta Inizio 2021 di Booking.com per prenotare un soggiorno in una struttura e nuovi viaggi con uno sconto pazzesco.

Come iniziare al meglio il 2021? Ci troviamo davanti ad un Capodanno che sarà molto strano e particolare. Niente feste, niente viaggi, niente cenoni. Il lockdown e l’imposizione della zona rossa per evitare di far crescere il contagio da Coronavirus è fondamentale, ma resta la necessità di regalarsi un sorriso in questa fine dell’anno. Come fare? Prenotando una vacanza per il 2021. Booking ha pensato a tutto e le strutture con l’etichetta Offerta Inizio 2021 sono pronte per voi!

L’offerta Inizio 2021

Il comparto dei viaggi e delle vacanze ha sofferto moltissimo per via del Coronavirus e, ancora oggi, le difficoltà nel ripartire sono tantissime. Ecco allora che la piattaforma di prenotazione viaggi e vacanze, Booking, ha pensato di fare un regalo a tutti coloro che decideranno di viaggiare nel 2021. Uno sconto del 20% su moltissime strutture contrassegnate proprio con il bollino Offerta Inizio 2021.

Come partecipare

Come partecipare? Semplice, prenotando tra l’8 dicembre e il 31 marzo e soggiornando tra il 5 gennaio e il 31 marzo potrete usufruire di questo sconto che è possibile accumulare ai tuoi bonus Genius per una prenotazione veramente all’insegna del risparmio.

Come è nata l’idea dello sconto?

Un’idea interessante insomma, concentrata essenzialmente sulla necessità di incentivare i viaggiatori a tornare a muoversi e a divertirsi. Tutto rispettando sempre le regole e le norme di sicurezza, ma cercando di tornare a vivere come facevamo prima della pandemia. Oltre alle offerte non possiamo non dimenticare il fatto che moltissime strutture alberghiere hanno aderito a rigorosi standard di pulizia e di sanificazione. Proprio per cercare di rendere i soggiorni il più sicuri possibili per i clienti.

Del resto il 2021 si sta presentando a noi con un buon “incipit”. Dal 27 dicembre infatti le prime dosi di vaccino sono arrivate anche in Italia e ci sono stati le prime vaccinazioni. La speranza è che a breve, grazie proprio a questi vaccini, potremo finalmente dire addio per sempre al Covid-19 e tornare a vivere, oltre che a viaggiare e prenotare vacanze su Booking con la leggerezza e la passione che abbiamo sempre avuto.