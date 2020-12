GF VIP, tutti contro Giulia Salemi: il flirt con Pretelli è una montatura

Il flirt , con bacio, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF VIP sembra proprio non convincere nessuno! Ora intervengono anche i parenti di lui.

Continua a far discutere e chiacchierare il flirt, o presunto tale, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e il gossip sembra non fermarsi mai nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo l’avvertimento di Elisabetta Gregoraci al suo “Pierpa” tramite il messaggio aereo in cui sembrava proprio consigliare di prendere le distanze dalla modella, ora ci si mettono anche il papà e la zia di Pretelli. Ecco cosa è successo.

GF VIP, la famiglia di Pretelli contro Giulia Salemi

Non sembrano solo i telespettatori e il popolo del web a sentire puzza di bruciato nella relazione tra Pretelli e la Salemi, che molti accusano aver messo in piedi una montatura per visibilità. Ora anche il padre, la zia e il fratello di Pierpaolo si sono espressi sull’argomento e non ci sono andati piano.

La famiglia Pretelli si è espressa in modo molto negativo sul presunto flirt tra i due vipponi che per moltissimi sarebbe tutta una finzione, preparata a tavolino. E’ soprattutto il papà di Pretelli, Bruno a prendere le difese del figlio e scagliarsi contro Giulia, accusandola di avere un comportamento pilotato e non sincero nei confronti di Pierpaolo. “Credo sia talmente evidente che non c’è bisogno di commentare” ha infatti scritto il signor Bruno, supportato da moltissimi altri pareri sul web,

Anche la zia del vippone, Maristela non si è risparmiata e ha detto: “Giulia lo manipola e lui si inibisce. Basta pressioni. Noi abbiamo visto il vero Pier ed è indecoroso in cosa lo state trasformando per due punti di share“, scatenando l’ira di chi invece sostiene la nuova coppia che pare si stia formando all’interno della Casa del Grande Fratello VIP.