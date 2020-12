Grande Fratello, Dayane condanna Pretelli e la Salemi: “Penosi” – VIDEO

Da Dayane Mello arrivano pesanti critiche a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che stanno monopolizzando le attenzioni al Grande Fratello Vip 2020.

Al ‘Grande Fratello’ è nata una nuova coppia. L’affinità fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta raggiungendo vette sempre più elevate. Lui ha del tutto dimenticato Elisabetta Gregoraci, che da par suo ne ha sempre respinto gli ‘assalti’ importanti. Questo giustifica allora il 30enne lucano nel provare a costruire qualcosa di importante con la 27enne piacentina.

E le effusioni alle quali i telespettatori hanno assistito sono un qualcosa di chiaro: i due si piacciono. La potenziale coppia suscita l’entusiasmo anche di buona parte di chi assiste da casa a ciò che avviene nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020’. Ma all’interno di quelle mura c’è chi non è d’accordo a questa relazione. Si tratta di Dayane Mello. La 31enne modella brasiliana, che ha una figlia nata da una relazione ormai naufragata, condanna Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Grande Fratello, Dayane Mello contro ‘i Prelemi’: “L’amore non è un gioco”

E li accusa di giocare e di non sapere amare veramente. A Sonia Lorenzini la sudamericana critica in particolare lui, passato ‘da un fiore all’altro’, dalla Gregoraci alla Salemi. “Non riesco ad accettare che degli adulti di 30 anni non si bacino perché sono bloccati. L’amore non è un gioco”. La Mello si dice convinta che si tratti di finzione, nient’altro che finzione.

“La gente li vede e ci crede, c’è l’aereo che passa…tutto falso. Come il quadro di Elisabetta ed un bacio non vero”. L’unico modo per sapere come andrà a finire questa ‘romance’ è attendere. E vedere cosa accadrà nella casa nei prossimi mesi e poi anche fuori, una volta che il reality show giungerà al termine.