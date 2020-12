Grande Fratello finale, nuovo slittamento ‘strategico’ per il reality

News Grande Fratello finale, il reality show di Mediaset avrebbe subito un ulteriore allungamento in avanti. Il motivo è ben preciso.

Per la versione Vip 2020 del Grande Fratello finale e serata di gala di chiusura, con annesso nome del nuovo vincitore, sembra ci sia ancora una volta una nuova data. In origine il reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuto finire entro poche settimane. Poi la produzione ha optato per un allungamento a trasmissione già cominciata da tempo. Una cosa che ha provocato reazioni contrastanti tra gli inquilini della casa.

Infatti c’è chi non ha preso bene la cosa e ha preferito uscire, facendo prevalere gli affetti e probabilmente anche gli affari. È il caso di Elisabetta Gregoraci, tanto per fare un nome. L’ex moglie di Flavio Briatore mai e poi mai avrebbe voluto trascorrere il Natale stando lontana dal suo figlioletto Nathan Falco. Fino ad oggi per il Grande Fratello finale e sipario di chiusura erano fissati al prossimo 15 febbraio. Ma ci sono degli indizi che lasciano presagire che non sarà così, forse. Tant’è vero che ora si parla del giorno 26 dello stesso mese.

Grande Fratello finale, la nuova data ancora più in là: mossa strategia di Mediaset

A parlarne è tvblog, che rende noto di come questa scelta proverebbe dai piani altissimi di Mediaset. La cosa avrebbe una valenza strategica e sarebbe da inquadrare come un modo di far parlare ancora del GF Vip 2020 quando sulla Rai andrà in scena il Festival di Sanremo 2021. È verosimile immaginare come, dopo la finalissima, il reality vedrà anche una ulteriore coda con qualche speciale televisivo.

Certo è che, se tutto ciò dovesse corrispondere al vero, per i concorrenti rimasti nella casa più spiata d’Italia si tratterebbe di una notizia non da poco. Ci sarà da resistere isolati per altri due mesi. Comunque anche i buoni ascolti totalizzati in questa edizione hanno fatto maturare l’idea che la mucca va spremuta fino a quando potrà dare del latte.