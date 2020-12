Grande Fratello, il tremendo dolore di Mario Ermito in diretta

Tra i più recenti ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ‘è quello di Mario Ermito. Il pugliese svela una difficile situazione.

Entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Mario Ermito si è lasciato andare ad una confessione fatta agli altri inquilini. Ora che tutti si conoscono meglio e che anche i nuovi ingressi hanno avuto modo di entrare in confidenza con gli altri, il giovane pugliese ha parlato di un episodio che gli ha fatto vedere tutto in nero.

Sono Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco e Carlotta Dell’Isola a porgergli una spalla. Il 29enne attore originario di Brindisi ha confessato di avere subito la scomparsa di sua nonna, venuta a mancare proprio nel corso del 2020. Come tutti, anche lui ha mitizzato i propri nonni e quindi assistere alla morte di una simile figura ha i suoi più che comprensibile risvolti negativi in ambito psicologico. Ermito è stato investito da un dolore tremendo. “L’ha portata via un tumore, ancora non riesco ad accettare tutto questo”.

Grande Fratello, Mario Ermito parla della sua difficile situazione a casa

Poi la pandemia ha reso impossibile a Mario starle accanto. Come se tutto questo non bastasse, il ragazzo ha svelato anche di problemi con gli altri nonni, quelli di parte del padre.

“Non festeggiamo il Natale insieme da anni, ci sono problemi importanti e mio papà è finito emarginato dal resto della famiglia”. Gli altri concorrenti del Grande Fratello gli fanno coraggio e gli dicono che nel periodo di Natale bisogna farsi ancora più forti contro le difficoltà.