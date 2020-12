Andrea Zenga, chi è: età, carriera, vita privata del figlio del grande Walter

Uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip è Andrea Zenga. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip c’è Andrea Zenga, personal trainer e figlio del grande ex portiere dell’Inter e della Nazionale, Walter Zenga, già noto alle cronache del gossip per la sua partecipazione a Temptation Island Vip nel 2018 con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Andrea Zenga

Andrea Zenga è nato a Milano il 16 settembre 1993, figlio primogenito di Walter Zenga e Roberta Termali. Pesa 70 Kg, è alto 180 cm e ha un fisico davvero invidiabile. La sua infanzia e prima giovinezza sono state segnate dal dolore per la separazione dei suoi genitori. Andrea ha continuato a vivere con la madre e il fratello Nicolò, coltivando la passione per il calcio e decidendo di diplomarsi e di dedicarsi anima e corpo al ruolo di portiere, proprio come il padre.

Andre Zenga ha lavorato come portiere nel mondo del calcio professionistico, giocando nella Sambenedettese e nel Trento fino ad approdare dopo un brutto infortunio nell’Osimana, squadra a cui il ragazzo si è sempre dichiarato molto legato. Poi ha abbandonato la carriera calcistica e attualmente, come detto, lavora come personal trainer.

Leggi anche –> Andrea Zenga vede il padre: ‘gelo’ alle nozze del fratello – VIDEO

Leggi anche –> Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga di nuovo insieme?

Leggi anche –> Walter Zenga chi è: età, carriera e vita privata dell’”Uomo Ragno”

Andrea Zenga è anche un grande amante degli animali e del mare e, essendo un bellissimo ragazzo con uno scultoreo physique du rôle, ha lavorato come modello per diversi brand, posando per diversi brand e calcando le passerelle di varie sfilate di moda. Nel 2015 si è fidanzato con Alessandra Sgolastra, e dopo la fine della loro relazione, nella primavera 2020 è tornato a far parlare di sé per la positività al Coronavirus (asintomatico).

Il rapporto di Andrea Zenga con il padre Walter non è mai stato chiaro: da alcune dichiarazione sembra che non sia idilliaco, ma non si hanno informazioni più dettagliate in merito. Di sicuro invece è una piccola star di Instagram, e dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip il numero dei suoi followers è destinato a crescere ulteriormente. Nuova fidanzata? Pare di no: al momento sarebbe single.