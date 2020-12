Benedetta Caretta, la verità sulla storia con Alberto Urso: finito tutto?

Benedetta Caretta è stata fidanzata con Alberto Urso, la loro storia d’amore è davvero finita o continua ancora oggi?

Da quando Alberto Urso, tenore di origini messinesi, è entrato a far parte del mondo dello spettacolo i media gli hanno attribuito diverse storie d’amore. Nel vederlo Alberto ha un atteggiamento che non si definirebbe da Tomber de Femme, ma a quanto pare il suo aspetto ed il suo carattere gentile, oltre ad un talento musicale indubbio, fanno presa sulle colleghe.

Durante la partecipazione ad Amici dello scorso anno i giornali e il pubblico del talent scommettevano su una relazione tra lui e la bella vincitrice dell’ultima edizione Gaia Gozzi. In effetti Alberto mostrava una certa ammirazione per la collega, ma in studio è stata la stessa Maria De Filippi a smentire un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia. In quella occasione ha anche rivelato che per Alberto probabilmente lo step successivo non sarebbe stato male.

Benedetta Caretta: è finita la relazione con Alberto Urso?

Durante il percorso ad Amici, Alberto si è invaghito ed ha intrecciato una relazione con un’altra concorrente del talent che non era Gaia. Il tenore si è messo insieme per un periodo con l’affascinante Valentina Vernia, relazione che lui stesso ha confermato in un’intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo dopo la fine del programma: “Non so se sono fidanzato, è una parola forte, ma frequento una ragazza. Ci vogliamo bene e stiamo bene insieme. Si chiama Valentina, ha partecipato con me ad Amici”.

Prima di lei il bel siciliano aveva conquistato il cuore di un’altra ragazza uscita dai talent, si trattava di Benedetta Caretta. I due si sono conosciuti quando la cantante aveva già partecipato a The Voice of Italy e dopo che aveva vinto Io Canto. Tra loro la relazione è andata avanti fino a che Alberto non è entrato nella scuola di Maria De Filippi, poi per cause non note si è conclusa. Di recente si parla di una crisi tra Alberto e Valentina e di un presunto riavvicinamento a Benedetta, ma sulla voce non esistono ancora delle conferme.

