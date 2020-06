Gaia Gozzi, scoperto il nome del fidanzato: si tratta di Daniele Dezi

Venerdì Maria De Filippi aveva annunciato che Gaia Gozzi era già impegnata in una relazione sentimentale, adesso si è scoperto chi è il fortunato.

Da mesi si chiacchiera di una possibile relazione tra Alberto Urso e Gaia Gozzi. I due sono spesso molto vicini e anche nei camerini passano tanto tempo insieme. Proprio l’affiatamento tra i due ha acceso la curiosità dei giornalisti presenti in studio che hanno cercato di capire se oltre l’amicizia ci fosse qualcosa in più. I due ragazzi hanno sempre negato che ci fosse una relazione sentimentale e nell’ultima puntata Maria De Filippi aveva detto che uno dei due era impegnato già in un’altra relazione. La persona in questione era persino presente in studio, dunque ha invitato tutti a cessare battutine a riguardo.

Se le parole di Maria hanno fatto cessare l’ironia sul rapporto tra i due, contemporaneamente ha acceso la curiosità di utenti web e siti specializzati di gossip. A trovare il nome di mister X è stato ‘Il vicolo delle news‘. Sul sito specializzato nelle curiosità sui vip si legge che ad essere fidanzata è Gaia e che il nome del fortunato è Daniele Dezi. I due starebbero insieme già da un paio di mesi e ad un occhio attento non possono sfuggire i dettagli di questo amore.

Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele Dezi

Per chi non lo sapesse, Daniele Dezi – in arte Orang3 – è un musicista che ha collaborato con alcuni degli artisti più in voga del momento. Tra questi figurano Coez e Tha Supreme, ma anche Achille Lauro, Gemitaiz e Carl Brave. Per quanto riguarda gli indicatori della relazione con Gaia, basta dare un occhio al suo profilo social per notare che ci sono diversi messaggi all’indirizzo della bella vincitrice di Amici. Un paio di settimane fa, ad esempio, lui le ha scritto “Brilli” e lei ha risposto “Ily”, che altro non è che l’abbreviazione di “I Love You”. Inoltre il musicista era presente in studio nell’ultima puntata di ‘Amici’, insomma gli indizi sembrano portare proprio a lui.