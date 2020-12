Bad Bunny, il rapper sotto choc dice addio: “Riposa in pace”

La morte del cantante Tito Rojas sconvolge Bad Bunny, il rapper sotto choc gli dice addio sui social: “Riposa in pace”.

Il cantante di salsa portoricano Tito Rojas, noto come El gallo salsero, autore di canzoni come Siempre seré o Señora de Madrugada, è morto all’alba di questo sabato all’età di 65 anni per un presunto attacco di cuore. La notizia ha avuto vasta rilevanza mediatica in Portorico e ha sconvolto Bad Bunny, il rapper più noto del Paese.

“El Gallo, riposa in pace”, ha scritto Bad Bunny, il massimo esponente della trap latina, in una storia sul suo account Instagram accompagnato da una foto con Rojas. Il rapper ha anche aggiunto un video di Rojas che si esibisce in “Porque este amor”, una delle sue canzoni più riconosciute nella sua carriera di oltre 40 anni.

Tito Rojas morto: il ricordo di Bad Bunny

La notizia della morte del Gallo salsero, come appunto tutti conoscevano il noto cantante portoricano, è stata confermata nella giornata di oggi dalla figlia Jessica alla stazione radio musicale Salsoul. I familiari di Rojas lo hanno trovato per terra e senza segni di vita sul balcone di un appartamento nel quartiere Tejas di Humacao, un comune sulla costa orientale di Porto Rico. Non ci sono dubbi che la sua morte sia avvenuta per cause naturali.

Tito Rojas era ancora in attività e anzi si era esibito in streaming per i suoi fan la vigilia di Natale, attraverso la sua pagina YouTube, insieme alla sua orchestra. Anche per tale ragione, la sua morte ha lasciato davvero tutti senza parole. Rojas ha partecipato alla più recente produzione del cantante di salsa portoricana Gilberto Santa Rosa, Colegas, duettando con lui sulla canzone Por la calle del medio.