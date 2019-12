Didy, chi è la cantante reggaeton: carriera e curiosità

Chi è la cantante reggaeton Didy, nome d’arte di Diana Pablo: carriera e curiosità, le origini, gli esordi e il successo con Mamacita.

Diana Pablo, alias Didy, è una ballerina e cantante di origine dominicane, protagonista assoluta delle serate Mamacita. Componente del collettivo che ha realizzato un brand leader dell’intrattenimento nei generi HipHop, Reggaeton e R&B in Italia, inizia a farsi conoscere nell’estate 2016; infatti è lei la cantante di “Rumba”, brano virale di Max Brigante, visto milioni di volte su Youtube e con oltre 2 milioni di stream si Spotify.

Carriera e curiosità su Didy: gli esordi, Mamacita e il successo

A novembre 2017 esce Slow Motion, il suo primo singolo ‘ufficioso’, che per mesi è nella selezione del Mamacita ed entra anche in Mamacita Compilation vol.3. Esce poi Rapido y Lento, sempre con Max Brigante pubblicato a giugno 2018. In seguito la cantante reggaeton si cimenta con la cover di Te Botè, il successo di Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Casper, Nio García e Darell. A novembre dello stesso anno, ecco il freestyle di I Like It, il noto brano portato al successo da Cardi B e Bad Bunny.

Nell’estate del 2019, arriva il grande successo commerciale che le viene regalato da Nena. Il brano confezionato dal collettivo Mamacita vede la partecipazione anche di Roy Paci, mentre la voce è proprio della cantante reggaeton. Il brano è stato pubblicato il 14 giugno e presentato proprio in quella data al Mamacita Festival che si è svolto all’Ippodromo San Siro di Milano.