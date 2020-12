Ragazza morta, tragico schianto la notte della vigilia per la 22enne Sofia

Addio alla povera Sofia, che ha perso la vita in un incidente stradale a Scarperia, in provincia di Firenze. La ragazza morta nella notte.

Per via di un incidente stradale se n’è andata la giovane Sofia Giovannetti. Lei aveva 22 anni e lavorava come barista al ‘Sottosopra’, un locale molto frequentato della provincia di Firenze. Sofia era di Scarperia e si trovava in auto al volante, mentre viaggiava da sola. Di colpo ha perso il controllo della vettura, durante un percorso situato in discesa.

La macchina da lei condotta è andata a sbattere contro ad un albero, non lasciandole scampo. Lo schianto e la tragedia ad essa correlata hanno avuto luogo poco prima che scattasse Natale. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, che hanno provveduto come prima cosa ad estrarre Sofia dalle lamiere del suo veicolo distrutto.

Ragazza morta, l’incidente pochi minuti prima di Natale

Purtroppo però era già morta ed i sanitari medici del 118, arrivati unitamente ai pompieri, non hanno potuto fare niente per evitarne il decesso. Sul luogo dell’incidente c’è stato l’arrivo anche dei carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire le cause esatte che hanno portato al verificarsi di questo incidente. In tantissimi stanno ricordando Sofia, la sua bellezza e la sua affabilità sui social network. C’è enorme incredulità ed altrettanto grande dolore nel parlare di lei e di quanto di drammatico le è avvenuto.