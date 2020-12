Paolo Bonolis, il terribile sospetto: “Cacciato da Mediaset”

Mediaset sarebbe pronta a fare un colpaccio: assicurarsi il ritorno in azienda di Enrico Papi e mettere alla porta Paolo Bonolis. Ecco le ultime indiscrezioni.

La voce è di quelle che fanno rumore, e non a caso tra addetti ai lavori e appassionati di televisione da ore non si parla d’altro. Secondo quanto anticipato dal sempre informatissimo Davidemaggio.it, Enrico Papi è in trattativa per un clamoroso rientro in Mediaset, a quattro anni dal suo addio al Biscione (nel 2017). Contestualmente, e soprattutto, Paolo Bonolis, il cui contratto è in attesa di rinnovo, rischierebbe di essere messo alla porta dalla stessa emittente.

Esce Paolo Bonolis ed entra Enrico Papi?

I vertici di Mediaset, secondo quanto scrive il sito succitato, avrebbero pensato proprio a Enrico Papi per la nuova edizione di Scherzi a Parte, in arrivo su Canale 5 (l’ultima, nel 2018, è stata condotta da Paolo Bonolis: tutto si tiene). Non solo. Pier Silvio Berlusconi e i suoi metterebbero sul piatto anche la volontà di affidare al presentatore un nuovo preserale. Insomma, offerta ghiottissima e clamorosa… quasi irrinunciabile per un tipo dinamico e ambizioso come lui.

E se da un lato Mediaset sarebbe pronta a riabbracciare il figliol prodigo, uno dei suoi volti storici e di maggior successo (secondo Davide Maggio le trattative sono in corso, e con un tempismo alquanto sospetto), dall’altro si accingerebbe a sfilare a Paolo Bonolis le sue due “roccaforti”, nelle more del rinnovo contrattuale. Il sospetto è che si tratti di una mossa per indebolire il romanissimo conduttore e spingerlo (o costringerlo) a fare le valigie e alzare i tacchi. A breve ne sapremo senz’altro di più.