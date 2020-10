Paolo Bonolis stringe la mano alla conduttrice: “Non mi tocco”

Paolo Bonolis è stato protagonista di un piccolo siparietto con una stretta di mano con la conduttrice Serena Bortone: scivolone in diretta per le norme

Ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai1 per presentare il suo libro, Paolo Bonolis è stato protagonista di una stretta di mano, vietata per le norme anti-Covid19, con la conduttrice Serena Bortone. E così subito la presentatrice Rai ha svelato: “Ti stringo la mano ma non mi tocco né occhi né bocca”. Subito Bonolis ha risposto: “Zitta, zitta. Ormai seguiamo pedissequamente queste regole”.

Paolo Bonolis, scivolone in diretta tv

Negli ultimi mesi sono cambiate tantissime regole, anche che riguardano il mondo dello spettacolo. Il distanziamento e il non toccarsi è all’ordine del giorno per combattere l’emergenza Coronavirus, sempre molto presente sul territorio nazionale e nel mondo. Così anche negli studi televisivi sono bandite le strette di mano tra i concorrenti e i presentatori. Un piccolo scivolone per uno dei conduttori più amati dagli italiani, in studio per presentare il suo nuovo libro.