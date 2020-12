Paolo Bonolis, il presentatore cambia lavoro: “Niente tv”

Arriva una notizia che riguarda Paolo Bonolis e la sua volontà di esplorare nuovi orizzonti. Il conduttore tv trova un nuovo ambito.

Tempo di novità per Paolo Bonolis. Di solito è l’anno nuovo ad essere foriero di cambiamenti. Ma nel caso del famoso conduttore televisivo la cosa è già avvenuta. Il quotidiano ‘Il Tempo’ infatti fa sapere che il 59enne romano ha messo tutto quanto a posto per cominciare una nuova attività nell’ambito del settore immobiliare.

“Con la prospettiva magari di potere diventare un albergatore”, come informa il giornale. Bonolis nello specifico avrebbe investito nella Immobiliare Sette srl, gestita dal banker Roberto Imbriale e della quale lui è l’unico azionista noto. Imbriale è molto esperto ed assai conosciuto nel settore e riveste anche altri incarichi. Questa nuova professione per Paolo Bonolis è volta ovviamente a garantire dei ritorni economici importanti, anche non nel breve periodo. Il campo di azione dovrebbe condurre il marito di Sonia Bruganelli ad entrare nell’ambito della compravendita di immobili e di gestioni di strutture per il turismo, sempre tramite la società di Imbriale.

Paolo Bonolis, a gennaio torna pure ‘Avanti un Altro’

I due si conoscono molto bene e si stimano in virtù anche di altri affari che da tempo li vedono coinvolti insieme. Ad esempio il buon Paolo è proprietario dell’80% della Azzurri 2010, una società sportiva dilettantistica della quale proprio Imbriale è socio oltre che vicepresidente. Ma questo ovviamente non distoglierà Bonolis dal presenziare in tv, come di consueto sugli schermi Mediaset.

Se la nuova avventura sarà lontano dal piccolo schermo, è comunque innegabile come la televisione rappresenti il suo principale ambito. Il longevo programma ‘Avanti un Altro’ è giunto al suo decimo anno di messa in onda. E dal prossimo 4 gennaio 2021 si attende il nuovo ciclo di puntate, più diversi altri speciali in prima serata. In coppia con lui ci sarà ovviamente l’inseparabile amico Luca Laurenti.