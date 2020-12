Oroscopo del giorno, venerdì 25 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Siamo finalmente giunti al giorno di Natale. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 25 Dicembre 2020.

Siamo giunti al quinto giorno della settimana, e il Natale è finalmente arrivato. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e cambiamenti sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 25 Dicembre 2020.

Venerdì 25 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste inciampare in un filo di malinconia. Nonostante questo, tutto si risolverà per il meglio e riuscirete in poco tempo a recuperare il buonumore e a godervi un sereno e felice Natale.

Toro. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore e ai sentimenti. Le situazioni spinose degli ultimi tempi troveranno una soluzione e voi potrete finalmente festeggiare in serenità ed armonia.

Gemelli. Durante le prossime ore vi sentirete più carichi che mai. Il buonumore e l’allegria vi scorreranno nelle vene e vi permetteranno di trascorrere un sereno Natale al fianco delle persone a voi più care.

Cancro. Durante la giornata di oggi potreste trovarvi di fronte ad un bivio. Ricordate però che la fretta è cattiva consigliera, e che fermarsi a riflettere è la migliore scelta possibile. Cercate comunque di non cedere al nervosismo e di divertirvi.

Leone. Le prossime ore potrebbero gettare sul vostro cielo qualche nuvola di malinconia. Molto probabilmente c’è qualcuno che vi manca e la sua assenza si sta facendo sentire. Cercate però di concentrarvi sulle sedie piene, non su quelle vuote.

Vergine. Anche la giornata di oggi sarà per voi piuttosto impegnativa. Cercate però di trovare un momento da dedicare a voi stessi ed ai vostri cari, in modo da ricaricare le batterie e recuperare un po’ di buonumore.

Bilancia. Durante la giornata di oggi potreste ritrovarvi tra due fuochi. Cercate di compiere le vostre scelte con serenità, senza farvi schiacciare dalle aspettative altrui. Non temete, tutto si risolverà per il meglio.

Scorpione. Il vostro Natale si prospetta sereno, ma un po’ più malinconico del solito. L’ultimo anno è stato per voi piuttosto difficile, ma non temete, presto stringerete tra le mani grandi soddisfazioni.

Sagittario. La giornata di oggi sarà per voi estremamente allegra e spensierata. Il tempo scorrerà veloce sotto i vostri occhi e le feste voleranno via in un baleno. Tenetevi dunque pronti a partire alla carica con più grinta di prima.

Capricorno. Durante la giornata di oggi fareste meglio a prestare attenzione alle vostre uscite. Ultimamente vi siete dati allo shopping, ed è il momento di premere sul freno. Tutto sommato sarà comunque una giornata positiva, carica di allegria.

Aquario. Durante la giornata di oggi qualche ricordo amaro potrebbe tornare a bussare alle vostre porte, e starà a voi scegliere se aprire o meno. Il consiglio migliore è quello di pensare positivo, senza lasciarsi tormentare dai fantasmi del passato.

Pesci. La giornata di oggi sarà decisamente positiva e proficua per voi. Sarete molto produttivi in mattinata, mentre potrete godervi la compagnia dei vostri cari verso sera e concedervi un po’ di relax.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.