Oroscopo della settimana dal 21 al 27 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

È finalmente arrivata la settimana di Natale. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 21 al 27 Dicembre 2020.

Una nuova settimana è finalmente arrivata, ed il giorno di Natale è oramai a pochi passi da noi. Dicembre è giunto alla sua quarta settimana e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e occasioni fortunate sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 Dicembre 2020.

Quarta settimana di Dicembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana sarà per voi decisamente carica di sorprese e di opportunità. È il momento della vostra rinascita. Giove e Saturno usciranno dalla loro opposizione, lasciando spazio a un po’ di serenità e pace. Cercate di sfruttare il tempo a vostra disposizione per riflettere e ragionare sui piani futuri.

Toro. Venere uscirà dalla sua opposizione durante la prossima settimana, lasciandovi finalmente liberi di prendere un bel respiro. I problemi di coppia andranno a districarsi, ed anche le situazioni più tediose troveranno soluzione. Cercate di essere pazienti e soprattutto di non agire con impulsività.

Gemelli. Durante la prossima settimana Venere sarà in opposizione. Questo non è necessariamente un evento negativo, anzi. Potreste infatti finalmente trovare il coraggio necessario per puntare i piedi e ribellarvi. Cercate però di rimanere comunque lontani dalle decisioni impulsive, è meglio riflettere per bene prima di agire.

Cancro. La prossima settimana non sarà propriamente idilliaca per voi. La lontananza da qualche affetto caro porterà sul vostro cielo alcune nuvole di malinconia. Il consiglio migliore è quello di circondarsi di persone capaci di riportare nelle vostre giornate un po’ di allegria e del sano buonumore.

Leone. La prossima settimana sarà decisamente impegnativa per voi. Vi troverete in mezzo a due fuochi e dovrete prendere una decisione tempestiva ed importante per risolvere la situazione. Cercate di procedere con cautela e di non farvi prendere dall’ansia. Attenzione alla competitività: il troppo stroppia in tutti i casi.

Vergine. La settimana non sarà una delle più facili per voi. Gli impegni lavorativi continuano a portarvi via molto tempo, che magari preferireste spendere al fianco dei vostri cari. L’importante è tenere duro e non abbattersi. Buone notizie dal punto di vista sentimentale: i pianeti vi daranno la giusta spinta per prendere l’iniziativa!

Bilancia. La prossima settimana sarà per voi un tripudio di gioia ed emozioni. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, ed anche la malinconia degli ultimi tempi si allontanerà definitivamente da voi. È tempo di fissare nuovi obiettivi e di lanciarsi in nuove esperienze: rimboccatevi dunque le mani e partite alla carica.

Scorpione. La prossima settimana potrebbe risultare un po’ altalenante ai vostri occhi, ma non temete, le persone a voi care rimaranno al vostro fianco. Cercate di non perdere la pazienza e di non lasciarvi prendere dal malumore. Le cose miglioreranno progressivamente, e durante il weekend sarete più soddisfatti che mai.

Sagittario. La prossima settimana sarà decisamente positiva per voi. Venere sarà dalla vostra parte e vi darà la spinta giusta per lanciarvi verso nuove opportunità. Non abbiate timore di dimostrare al mondo il vostro valore, è arrivato il momento di splendere! Cercate di non farvi mettere i bastoni tra le ruote e di affrontare i problemi con leggerezza.

Capricorno. I prossimi sette giorni saranno per voi decisamente interessanti e carichi di opportunità. L’allegria e l’energia non vi mancheranno e sarete pronti a superare ogni sfida e a divertirvi strada facendo. Nuovi incontri potrebbero farvi battere forte il cuore ma cercate di partire con i piedi di piombo: prevenire è meglio che curare.

Aquario. Fuochi d’artificio per voi durante la prossima settimana. Gli astri saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno. Il lavoro vi regalerà delle soddisfazioni, ed anche in ambito sentimentale sarete felici più che mai. Molto probabilmente riuscirete anche a risolvere delle questioni tediose lasciate in sospeso: forza e coraggio!

Pesci. La prossima settimana non sarà per voi particolarmente entusiasmante. La stanchezza si farà sentire, perciò il consiglio migliore è quello di approfittarne delle feste per riposarsi e per dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Tutto sommato in amore riuscirete a ritrovare l’armonia con la vostra metà, dunque non temete!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.