Test visivo, cosa vedi nell’immagine: sei analitico o emotivo?

Ciò che vedi in questa immagine ci dice che tipo di persona sei: ti soffermi ad analizzare il tutto o fai prevalere la tua emotività?

Eccoci di fronte ad un nuovo test visivo, il cui scopo è quello di comprendere se utilizzi principalmente il lato sinistro o il lato destro del tuo cervello. Come sappiamo quello sinistro è l’emisfero analitico, mentre quello destro è quello emotivo. In base a quale dei due tendi ad utilizzare, dunque, la tua risposta a qualunque cosa affronti nella vita sarà mediata in primo luogo o dalla ragione o dall’emotività.

Il funzionamento del test è semplice. Vi viene chiesto di osservare l’immagine che vedete sopra e di identificare la figura che colpisce in primo luogo la vostra mente. Fate bene attenzione che dovete essere bravi a distingue quale delle due immagini vi colpisce a primo impatto, poiché entrambe sono assolutamente visibili sin da subito. Non si tratta infatti di un enigma, ma di un’illusione ottica creata dal disegno.

Test visivo, siete analitici o emotivi?

Compresi finalità e funzionamento del test non ci resta che metterci alla prova per capire se questo coglie nel segno e la descrizione che emerge dalla vostra risposta corrisponde realmente alla vostra personalità ed al vostro approccio con il reale. Siete pronti? Ecco la soluzione:

Il volto di un uomo

Se la vostra mente identifica come prima immagine il volto di un uomo con gli occhi chiusi, significa che siete soliti utilizzare l’emisfero sinistro del cervello. Questo fa sì che siate delle persone molto analitiche. Prima di prendere una decisione analizzato ogni aspetto, ogni pro e ogni contro, e vi decidete solo quando avete il quadro della situazione ben chiaro. La vostra capacità di analisi è molto apprezzata da chi vi sta intorno, poiché vi rende degli ottimi ascoltatori e degli ottimi consiglieri.

La capacità di rimanere lucidi nel giudizio, fa credere a chi vi conosce che siate molto sicuri di voi, tuttavia questa sicurezza svanisce quando si tratta di prendere decisioni personali. La vostra inclinazione alla valutazione, infatti, vi porta ad avere molto domande e a dover cercare molte risposte prima di fare qualsiasi passo. Quando non riuscite dunque a venire a capo dei dubbi, vi bloccate. L’unico consiglio possibile in questi casi è quello di imparare ad agire a volte d’impulso.

Delle mani che si toccano

Se l’immagine che viene identificata in un primo momento dal vostro cervello è quella di numerose mani che si toccano, significa che la vostra attività cerebrale ha una maggiore connessione con l’emisfero destro. Siete delle persone emotive, che necessitano della presenza di persone care per sentirsi protette. Quando vi sentite soli, infatti, vi lasciate scoraggiare e potreste entrare anche in una fase depressiva.

Avete in generale una visione pessimistica di voi stessi e mancate di autostima. Nella vita tendete a circondarvi di persone e rapporti di amicizia, ma non lasciate entrare nessuno nel profondo poiché l’invasione del vostro spazio personale vi dà fastidio. Credete molto nell’amicizia e nella famiglia, ma avete difficoltà a ritrovare la fiducia se qualcuno vi tradisce.