Test personalità, cosa vedi: sei un uomo forte o generoso?

Questo test visivo ci permette di comprendere un tratto della tua personalità: sei un uomo forte o molto generoso?

Per il test odierno si torna alle care vecchie illusioni ottiche. Queste immagini sono molto interessanti perché permettono di discutere su ciò che ognuno di noi ci vede. E’ interessante capire infatti per quale motivo una stessa immagine, pur presentando dei tratti che non differiscono, possa avere molteplici interpretazioni. D’altronde proprio la curiosità verso l’altro ed il confronto di opinioni è ciò che l’essere umano ricerca da sempre ed è ciò che ci permette di crescere e di ampliare il nostro punto di vista.

Ovviamente il fenomeno viene studiato anche in campo psicologico, poiché sono ancora tanti i segreti contenuti nel nostro cervello e la diversa interpretazione di un’immagine può essere attribuita ad una differente visione del mondo o ad un diverso approccio alla realtà quotidiana. Chiaramente, trattandosi di un campo pieno di incognite (la psicologia in generale, ma l’interpretazione delle immagini in particolare) non è possibile dire che il risultato di questi test sia realmente indicativo. Tuttavia, proprio per quel desiderio di confronto e conoscenza di cui sopra, giocare con le illusioni ottiche è sempre divertente.

Test personalità: sei un uomo forte o generoso?

Il funzionamento del test è semplice: osservate l’immagine e indicate qual è la figura che avete notato in un primo momento. La soluzione al test è duplice, se siete pronti dunque osservate l’immagine e rispondete al quesito.

Il volto

Sei una persona forte e decisa. Hai la tendenza a non mostrare il tuo scoramento quando qualcosa va male, preferisci infatti tenere i pensieri negativi e la frustrazione per te, magari riservando il compito di consolarti a persone che ti sono molto vicine. In generale appari sereno e felice, hai grandi capacità di leadership e preferisci guidare gli altri piuttosto che seguire la massa.

Il corpo di una donna

Se invece la prima cosa che hai notato è il corpo di una donna di spalle significa che sei una persona molto motivata, in grado di dare sempre il massimo per il raggiungimento di obiettivi e la realizzazione di sogni. Sei un leader silente, all’interno di un gruppo sei collaborativo, sei capace di pianificare, implementare e porti gli altri al tuo stesso livello per migliorare l’efficienza di tutti. Molto empatico, fai attenzione a tutto ciò che ti circonda, riuscendo a cogliere segnali dalla gestualità del corpo. Nelle amicizie e nell’amore sei pignolo e sensibile, ti circondi solo di persone positive e definisci limiti evidenti per quelle che ritieni tossiche.