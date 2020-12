Test psicologico: qual è la donna più anziana nell’immagine?

Questo semplice test permette di capire qualcosa in più sulla tua personalità. Quale delle quattro donne è la più anziana?

Il test con cui ci mettiamo in gioco oggi è differente dal solito. Non si tratta di individuare un’immagine piuttosto che un’altra a primo acchito, ma si tratta di scegliere una figura tra quattro proposte. Nell’immagine che vedete sopra ci sono quattro donne sedute, ognuna con una postura differente. L’intento non è quello di capire come vi sediate e cosa questo ci dice sulla vostra personalità, ma di scegliere quella sagoma che, a vostro avviso, rappresenta la donna più anziana.

Trattandosi di sagome, infatti, non vi sono degli elementi chiari per poter rintracciare l’età di tutte le donne sedute. Il risultato del test, dunque, è legato alla vostra percezione dell’età in base alla corporatura, l’acconciatura e la posizione assunta sulla sedia. Ovviamente tali dettagli sono mediati dalla nostra esperienza di vita nella società e all’interno della famiglia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico, quale di queste donne è la più anziana?

Come avrete capito non si tratta di risolvere un rebus, dunque non esiste una risposta giusta o una sbagliata. La vostra scelta, dunque, permette di comprendere come vi sentite a cospetto con l’avanzamento dell’età ed in che forma lo percepite nelle persone che vi stanno intorno.

Numero 1

Se avete scelto la donna numero uno la vostra è una personalità emozionale. Siete delle persone che non riescono a nascondere gli stati d’animo, ciò non significa che vi facciate guidare dall’emozione nelle scelte, anzi siete molto razionali.

Leggi anche ->Moriva il 21 dicembre 2010 Enzo Bearzot: chi era il grande allenatore

Numero 2

Se avete scelto la seconda sagoma siete delle persone ottimiste. Dotati di un carattere forte e volitivo, non vi lasciate scoraggiare dalle avversità e date sempre il massimo per superarle. Siete persone sincere, leali e altruiste. Un difetto? Non volete mostrare le vostre debolezze e questo può allontanarvi da qualcuno.

Numero 3

In questo caso ci troviamo di fronte ad una personalità molto forte che tende a dominare l’altro, ma anche ad aiutarlo se questo può portare ad un vantaggio collettivo: un leader. Proprio per questa tendenza a dominare il prossimo, queste persone non mostrano i propri lati deboli, ma nonostante la corazza si tratta di persone dal cuore tenero.

Leggi anche ->Test visivo, cosa vedi nell’immagine? Un volto o una coppia di amanti

Numero 4

La scelta della sagoma numero 4 rivela una personalità molto dolce. Siete persone che tengono alle persone care, siano esse amici o parenti. Cercate sempre di prendervi cura degli altri e lo fate senza che questo sia un peso per gli altri. Disponibili all’amicizia e dal carattere cordiale, siete persone introverse che bisogna conoscere a poco a poco e con pazienza.