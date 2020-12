Samantha de Grenet furiosa contro Stefania Orlando: “La uccido”

By

Altri momenti di panico all’interno della casa del Grande Fratello: ancora una volta Samantha De Grenet contro Stefania Orlando

Nella casa del Grande Fratello non finiscono le polemiche. Questa volta Samantha de Grenet si è scagliata contro Stefania Orlando dopo la nomination dell’ultima puntata. E così per una semplice teglia è nata un’accesa discussione con la stessa Samantha che si è confidata con gli altri concorrenti: “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica”. Una situazione complicata con i giorni che passano sempre con diversi litigi tra i vari inquilini della casa più spiata dagli italiani.

Samantha De Grenet, la rabbia contro Stefania Orlando

Dopo aver sentito il messaggio Stefania Orlando ha commentato ironica: “Sto cercando la vastità…”. E così si è lasciata ad andare con alcune confessioni con Tommaso Zorzi: “A me Samantha ha detto che ho un’amica pazza”. Le due hanno provato ad avere un confronto per chiarirsi, ma non c’è stato nulla da fare. Così la stessa Samantha de Grenet parlando con Sonia ha rivelato: “La uccido, cacciatemi pure”. E così sui social i numerosi fan hanno fatto circolare l’hashtag #fuorisamantha. Nelle prossime ore vedremo se il Grande Fratello prenderà nuovi provvedimenti dopo l’uscita infelice.