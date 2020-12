GF Vip, parole orribili tra Ruta e De Grenet: è guerra aperta – VIDEO 

Le due inquiline del GF Vip non riescono a trovare un punto d’intesa e lo scontro – al calor bianco – diventa inevitabile. Vedere per credere.

Natale è ormai alle porte e i protagonisti del GF Vip sono più elettrizzati che mai, complice l’atmosfera dentro e fuori la Casa. Tema principale del giorno: l’antipatia – per non dire di peggio – tra Maria Teresa e Samantha che dopo l’ultima diretta hanno dimostrato di viaggiare su due binari opposti e contrari.

Tensione alle stelle tra le due primedonne del GF Vip

L’espulsione di Filippo, reo di aver pronunciato frasi ritenute inaccettabili, ha molto scosso Samantha. Quest’ultima ne ha dette di tutti i colori sui coinquilini che non hanno preso apertamente posizione, Maria Teresa in primis, da lei tacciata di scorrettezza e incoerenza.

All’inizio dell’ultima puntata Samantha De Grenet, sollecitata dal conduttore Alfonso Signorini, non le ha mandate a dire alla Ruta: “I suoi pianti in Confessionale non mi convincono”. Maria Teresa, dal canto suo, è tornata a parlare del diverbio avuto con la showgirl per la pulizia della Casa. Ma l’altra l’ha interrotta: “Perché dici questo, stai mentendo ancora, cala la maschera”. E così via.

Nel frattempo Stefania Orlando è intervenuta per tentare di appianare le divergenze tra le due inquiline: “Maria Teresa teme forse di essere defraudata dal suo ruolo di padrona di Casa, ma lei ha sempre una buona parola per tutti. D’altro canto Samantha, appena entrata, si è messa a disposizione”. Basterà a spegnere l’incendio?