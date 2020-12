Meteo Natale 2020: che tempo farà in Italia. Le previsioni per i giorni di festa.

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi sul meteo per le feste di Natale 2020, arrivano le previsioni più precise. È confermato l’arrivo del maltempo, già nelle prossime ore, con l’irruzione di aria fredda di origine artica che porterà pioggia, neve anche a quote basse e vento forte.

Il tempo sta cominciando a cambiare già sull’alto Tirreno e sulle regioni nord-occidentali, con le prime correnti di aria umida portate da una depressione sulla Manica che arriva fino al Mediterraneo centrale e all’Italia. Nei giorni seguenti la nostra penisola sarà attraversata da Nord a Sud dal fronte di aria fredda di origine artica che porterà una bufera tra Natale e Santo Stefano, con brusco abbassamento delle temperature. Il maltempo colpirà soprattutto il Centro-Sud.

Meteo Natale 2020: il tempo in Italia

Sarà un Natale al freddo, con piogge, neve anche pianura, vento forte e brusco calo termico. Come annuncia 3bmeteo. Poco male, visto che saremo per lo più costretti a stare in casa, viste le restrizioni della zona rossa stabilite dal Decreto Natale, al più potremo uscire per una passeggiata vicino alla nostra abitazione o per una visita a parenti e amici, ma con molte limitazioni.

Dopo un inizio di settimana con tempo relativamente buono, salvo annuvolamenti, e temperature miti, sta per arrivare sull’Italia il maltempo con il freddo artico. Dopotutto siamo in inverno.

La giornata del 23 dicembre è ancora mite, con i primi fenomeni sulle regioni di Nord-Ovest e l’alto Tirreno. Si inizia con le prime deboli piogge tra Liguria e alta Toscana, poi il tempo peggiorerà anche sulle altre regioni nord-occidentali. Sul resto del Nord il tempo sarà molto nuvoloso. Cieli velati o parzialmente nuvolosi sulle Alpi. Tempo nuvoloso anche al Centro, in particolare sulle regioni tirreniche, qualche apertura in più invece sul versante adriatico. Al Sud, il tempo è variabile, con qualche pioggia tra Campania e Calabria ma altrove parzialmente nuvoloso o con maggiori schiarite. Le temperature saranno ancora miti.

Il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, inizierà il peggioramento del tempo, al Nord già dalla notte. Il meteo porterà nuvolosità, con piogge diffuse su Levate ligure, Lombardia e soprattutto al Nord-Est. Le piogge raggiungeranno anche l’Emilia. Nevicherà sulle Alpi, con quota in abbassamento, prima dai 1.500-1.600 metri e poi fino a 800-1.000 metri. I fenomeni nevosi si intensificheranno in serata sui confini.

Al Centro sarà nuvoloso con piogge e rovesci sul versante tirrenico, mentre sarà nuvoloso ma più asciutto su quello adriatico. Sono attese piogge anche sulla Sardegna occidentale. Al Sud i cieli saranno nuvolosi sempre sul versante tirrenico con piogge locali sulla Campania, mentre sui versanti adriatico e ionico i cieli saranno parzialmente nuvolosi o offuscati da stratificazioni alte e sottili. Le temperature saranno stabili, in aumento sul basso Adriatico. Le Prime nevicate sono attese sull’Appennino centro-settentrionale.

Previsioni meteo per i giorni di Natale e Santo Stefano

Il giorno di Natale, 25 dicembre, avremo un ulteriore e più deciso peggioramento con l’arrivo in Italia del fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Il tempo sarà instabile soprattutto al Centro-Sud. Sul versante tirrenico avremo maggiori piogge e rovesci, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con fenomeni che sconfineranno fino all’Adriatico e nella seconda parte della giornata raggiungeranno anche le regioni tirreniche meridionali.

Il peggioramento del tempo all’inizio riguarderà per lo più le regioni di Nord-Est, poi si estenderà all’Emilia Romagna, dove nevicherà fino a 200-400 metri in serata. Mentre sul resto del Nord è atteso un miglioramento, con schiarite sulle Alpi e in particolare sulle regioni nord-occidentali.

Il Centro Italia, invece, sarà investito dal maltempo, soprattutto nel pomeriggio, con piogge diffuse, rovesci, qualche temporale e neve sull’Appennino centro-settentrionale, a 1.200-1.500 metri, poi in calo fino a quota 400-700 metri alla sera. Nevicherà a quote superiori, invece, sull’Appennino meridionale.

Il tempo sarà più variabile al Sud, con piogge tra Campania e Calabria, cieli nuvolosi o velati sulle altre regioni ma tempo asciutto. Maggiori schiarite sono previste sui versanti adriatico e ionico. Pioverà sulla Sicilia occidentale e su tutta la Sardegna. Le temperature scenderanno al Centro-Nord, mentre si manterranno stabili al Sud. Venti in rinforzo al Nord.

Per il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, sono previsti miglioramenti al Nord, con schiarite e cieli più soleggiati sulle regioni di Nord-Ovest. Qualche nuvolosità sull’Emilia Romagna. Al Centro insisterà ancora il maltempo, ma in graduale miglioramento. I fenomeni si attenueranno in giornata sul versante tirrenico e sulla Capitale, mentre sul versante adriatico sono previste piogge forti. Nell’entroterra adriatico sono previste piogge deboli sulle zone subappenniniche e nevicate deboli o moderate sulla dorsale appenninica.

Al Sud pioverà ancora tra Campania e Calabria, mentre nevicherà sulla dorsale campana e su quella molisana. Altrove sono previste deboli piogge o cieli coperti, con fenomeni in attenuazione in serata. Tempo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla Sicilia, con deboli piogge sul versante settentrionale. Poco nuvoloso sulla Sardegna.

