Vaccino Covid, via il 27 in Italia: chi è la prima persona che lo riceverà

Italia pronta a ricevere il vaccino Covid, con il piano apposito che partirà subito dopo Natale. Già scelto il primo soggetto.

Il vaccino Covid è pronto ad arrivare in Italia. Il prossimo 27 dicembre partirà ufficialmente la campagna predisposta dal Governo con il Ministero della Salute. E si sa già l’identità di chi sarà la prima persona a ricevere la protezione contro il virus nel nostro Paese. Si tratta di una donna che lavora come infermiera a Roma.

La somministrazione avverrà all’istituto specializzato nella cura di malattie infettive ‘Spallanzani’, nella Capitale. Domenica saranno in totale cinque i vaccini nel novero della giornata simbolica del V-Day. Il Vaccino Day cioè, che avrà luogo anche in altre nazioni europee. Anche le altre persone sono dipendenti sanitari dello Spallanzani. Si tratta di due medici, di una ricercatrice e di un operatore sociosanitario, come reso noto dalla direzione della struttura. Ed il vaccino Covid in questione, fornito da Pfizer e Biontech, ha ricevuto il beneplacito della Agenzia Europea del Farmaco nella giornata di ieri.

Vaccino Covid, ad inizio gennaio i primi risultati dai soggetti coinvolti

Gli esperti ritengono che il ritrovato sarà in grado di tenere a bada anche la nuova variante del virus che proviene dalla Gran Bretagna e più nello specifico dall’Inghilterra.

Tra due settimane sarà possibile tracciare un primo bilancio degli effetti derivanti dal vaccino Covid di Pfizer e Biontech. I soggetti coinvolti dovrebbero poi sottoporsi ad una seconda sessione fra tre settimane.