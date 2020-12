Morto Claude Brasseur, “papà” di Sophie Marceau al cinema

Lutto nel mondo del cinema in Francia: morto Claude Brasseur, “papà” di Sophie Marceau nella saga “Il tempo delle mele”.

Il comico e attore Claude Brasseur è morto all’età di 84 anni martedì 22 dicembre: la notizia è stata diffusa alle agenzie di stampa dal manager del noto attore, protagonista di molte pellicole di successo. “Claude Brasseur è morto questo giorno in pace e serenità circondato dalla sua famiglia”, si legge nel comunicato.

Leggi anche –> Sophie Marceau, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice e scrittrice

L’attore non era positivo al Coronavirus e la sua manager, Elisabeth Tanner, responsabile dell’agenzia Time Arte, ha fatto sapere: “Sarà sepolto a Parigi secondo le norme sanitarie e riposerà accanto a suo padre, nel cimitero di Père-Lachaise a Parigi”. L’attore era figlio d’arte: suo padre era Pierre Brasseur e sua madre Odette Joyeux.

Leggi anche –> Françoise Hardy, chi è: età, carriera, vita privata della cantautrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Claude Brasseur, addio al grande attore francese

L’attore si lascia alle spalle una lunga carriera durante la quale ha vinto due Cesari. Quello del miglior attore non protagonista per “Certi piccolissimi peccati”, nel 1977, e quello del miglior attore per “Guerra tra polizie”, tre anni dopo. Gli piacevano il cinema e la televisione tanto quanto il teatro. I suoi ruoli inoltre spaziavano dalla commedia al poliziesco.

Tra i suoi ruoli più famosi, Claude Brasseur aveva interpretato in particolare il padre di Sophie Marceau nella saga “Il tempo delle mele”. È apparso anche in “Andremo tutti in paradiso”, insieme a Victor Lanoux, Jean Rochefort e Guy Bedos. Negli ultimi anni aveva anche interpretato il ruolo di Jacky Pic in tutte e tre le parti di “Camping” sotto la direzione di Fabien Onteniente.