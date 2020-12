Vite al limite, Seana Collins ad un passo dalla morte: cosa le è successo

Seana Collins è tra i casi più gravi e tragici di “Vite al limite” su Real Time. Come ha fatto a ridursi in fin di vita?



Non sono molti i casi in cui gli spettatori e i fan di “Vite al limite” sono rimasti col fiato sospeso, uno è sicuramente quello di Seana Collins. La sua storia è stata tra le più seguite di “Vite al limite” (“My 600lb life“, il titolo originale), il programma di Real Time che racconta il cambiamento di vita di persone patologicamente obese, che decidono di dimagrire sottoponendosi alle cure del chirurgo bariatrico dottor Nowzaradan. Ma cosa è successo a Seana tanto da ridurla in fin di vita?

Seana Collins, cosa le è successo

Seana Collins, con una storia familiare burrascosa e tragica, cosa che accomuna molti partecipanti di “Vite al limite”, è arrivata dal dottor Nowzaradan ad appena 23 anni da Kansas City nel Missouri. La sua vita infelice e difficile l’ha spinta a rifugiarsi nel cibo come consolazione e fuga dai problemi del quotidiano. Il papà di Seana, infatti, è un tossicodipendente violento.

Un’infanzia dura fatta di violenze da parte del padre e di bullismo feroce, quella di Seana, tanto da spingerla ad abbandonare la scuola, all’età di 16 anni. Ma il cibo non bastava alla povera Seana, che ha iniziato a far uso di droghe, come suo padre, arrivando a tentare il suicidio.

Il dottor Nowzaradan, come di consueto, aveva prescritto alla ragazza una dieta ipocalorica per spingerla a perdere il peso necessario per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico che l’avrebbe aiutata a riprendere in mano la sua vita. Non si hanno altre notizie di Seana, che pare abbia lasciato il programma o che sia stata cacciata per non aver voluto seguire le indicazioni del dottore.