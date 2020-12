Vianey e Allen: com’è cambiata la coppia dopo Vite al limite

La vicenda di Vianey e Allen, due obesi che hanno sofferto molto nella vita: com’è cambiata la coppia dopo Vite al limite.

Sono molti i concorrenti di “Vite al limite” (“My 600lb life”, il titolo originale) che fin da subito appaiono come casi molto gravi e difficili. Alcuni di loro hanno portato avanti percorsi davvero encomiabili e la loro vita è sicuramente cambiata drasticamente e in meglio. Tra questi ci sono Vianey Rodriguez e Allen Lewis di Chicago.

Quando Vianey è apparsa per la prima volta nello show, pesava 270 chili e suo marito Allen pesava quasi tre quintali. Vianey ha affermato che la sua abitudine di mangiare troppo è iniziata quando la sua defunta madre l’ha traumatizzata. I due si sono resi conto che i loro corpi avrebbero ceduto se non avessero perso peso.

Vite al limite: come sono diventati oggi Vianey e Allen

Poiché le loro opzioni erano la dieta o la morte, hanno scelto la prima. Per entrambi all’inizio non è stato semplice. Dopo i progressi irregolari iniziali, Allen ha perso 60 chili e Vianey ha accoppiato la dieta con sessioni di terapia e ha perso circa 55 chili. Entrambi sono stati autorizzati per un intervento chirurgico, ma mentre l’operazione di Allen ha avuto successo, il cuore di Vianey si era fermato mentre lei era in sala operatoria, spingendo il dottor Now ad interrompere l’operazione. Inizialmente la donna era sconvolta quando il medico l’ha informata di quanto accaduto.

In ogni caso, grazie al costante impegno la coppia è riuscita a ottenere i risultati sperati. Alla fine della cura, lei pesava 165 chili e lui 170 chili. Allen e Vianey hanno una pagina Facebook congiunta in cui condividono aggiornamenti sulla loro perdita di peso, documentando il loro percorso. Un percorso che ha ottenuto davvero grandissimi risultati e ora entrambi stanno facendo davvero un’altra vita. Parlando del suo lui, Vianey ha sostenuto che è sempre stato un uomo dolce, ma ora è anche sano.