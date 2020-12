Andrea Antinori: chi è il medico che studia il rapporto HIV – Coronavirus

Andrea Antinori è il direttore di Immunodeficienze virali dell’Ospedale Spallanzani. Ma cosa sappiamo su di lui?

Il professore Andrea Antinori è direttore di Immunodeficienze Virali dell’Ospedale Spallanzali di Roma, e durante la sua carriera si è applicato in particolare allo studio, la ricerca e la cura del virus dell’HIV. Cosa sappiamo su di lui?

Andrea Antinori, chi è e cosa ha fatto

Il professore Andrea Antinori al momento si sta occupando soprattutto dell’impatto che ha avuto e sta avendo il Coronavirus sui pazienti affetti da AIDS, portata dall’HIV. Un problema che è sorto in seguito alla comprovata difficoltà nel gestire i malati. “Non siamo ancora in grado di sapere se l’impatto della pandemia da Covid-19 abbia comportato conseguenze nell’assistenza alle persone con HIV. Se fossero confermati i dati sulla riduzione dei test anche in Italia, va capito che questo fenomeno possa essere ricondotto alla riduzione degli spostamenti durante e successivo al lockdown. Oppure se dipende da una effettiva riduzione di comportamenti a rischio. O ancora se da una difficoltà di accesso alle strutture, impegnate ad affrontare la battaglia della pandemia.” ha dichiarato il direttore di Immundeficienze dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

Andrea Antinori ha poi proseguito: “I risultati degli studi, sin dai primi mesi della pandemia, hanno purtroppo dimostrato che gli inibitori delle proteasi di HIV non sono efficaci contro il Covid-19. In tal senso è importante che non vengano modificate le terapie anti-HIV nella speranza di potersi proteggere dall’altra infezione.”

Della vita privata del dottor Antinori non si sa praticamente nulla, essendo il dottor un uomo evidentemente riservato e poco disposto a far parlare di sè, se non in relazione al suo lavoro.