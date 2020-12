Arrestata star del reality: “Recidivo, le accuse sono molto gravi”

In carcere Dylan Smith, nuovamente arrestata la star del reality Love After Lockup: “Recidivo, le accuse sono molto gravi”.

Love After Lockup è uno dei reality più controversi trasmessi negli USA, ma ugualmente ha un grande successo. Parla di storie di detenuti che escono dal carcere e provano a rifarsi una vita. Il cast dell’ultima edizione però non sembra essere stato ligio a certe promesse fatte: quattro dei sette protagonisti sono attualmente dietro le sbarre.

Leggi anche-> Isola dei Famosi 2021: la nuova location del reality

L’ultimo membro del cast condannato ad essere nuovamente ristretto in carcere è Dylan Smith, che è in custodia in Illinois. Già la scorsa settimana ci sono state segnalazioni secondo cui il giovane sarebbe potuto essere di nuovo in qualche guaio legale. Infatti, il dipartimento di giustizia lo segnalava come “latitante”.

Leggi anche-> Isola dei Famosi 2021: ultime anticipazioni sul cast e sull’inizio del reality

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le accuse a Dylan Smith, star di un reality Usa

Secondo il sito web del Dipartimento di Polizia di Chicago, Dylan Smith è stato arrestato alle 11:24 di giovedì 10 dicembre all’interno di un complesso di appartamenti di lusso a Chicago. Quindi è stato trasferito nella sua nuova cella nella prigione della contea di Cook sabato 12 dicembre. Al momento dell’arresto, l’ex protagonista del reality era in possesso di un’arma da fuoco e molto cambiato rispetto a quando era nel cast del programma.

Nell’ultima foto segnaletica infatti ha lunghi capelli sciolti e indossa una felpa con cappuccio verde. Dopo l’arresto di Dylan, la sua fidanzata Marissa ha spiegato in una diretta streaming che il suo uomo era in libertà vigilata e che probabilmente l’agente che doveva controllarlo lo ha trovato in possesso di armi e droga. Ha aggiunto di non essere stata presente al momento dell’arresto. A quanto pare, Dylan Smith aveva con sé due pistole, una delle quali con proiettile in canna, e varie tipologie di droga, come Ritalin, crack, eroina, Adderall.