Isola dei Famosi 2021: la nuova location del reality

Niente più Honduras, ecco quale sarà la nuova location dell’Isola dei Famosi 2021.

Quando inizierà L’Isola dei Famosi e, soprattutto, quale sarà la nuova location prescelta dalla produzione? Sono tante le domande che ruotano attorno al famoso reality e qualche risposta comincia ad arrivare. Soprattutto per quanto riguarda la location.

Dove sarà l’isola che farà da casa ai naufraghi vip di questa edizione 2021? Quasi sicuramente in Europa e quindi addio Honduras.

Isola dei Famosi: conduttrice e isola prescelta

L’Isola dei Famosi è un reality che ottiene sempre moltissimo successo e seguito tra i telespettatori. Generalmente comincia a gennaio, ma quest’anno ovviamente per i problemi relativi al Covid-19 è stato rimandato.

Le novità per questa edizione 2021 sono quindi svariate a cominciare dalla conduttrice. Infatti non sarà più Alessia Marcuzzi. Il timone è passato nelle mani di Ilary Blasi che condurrà dallo studio l’avventura dei concorrenti naufraghi. Ma qual è la location dell’Isola dei Famosi prevista quest’anno?

Location Isola dei Famosi 2021

Altra novità riguarda la location. Se negli anni passati l’Isola dei Famosi vedeva i naufraghi approdare in Honduras, quest’anno le cose cambiano. Per via dell’emergenza Coronavirus, infatti, non voleremo più dall’altra parte del mondo, ma rimarremo molto probabilmente in Europa.

Come riporta il settimanale “Nuovo” la location dell’Isola dei Famosi non sarà più l’Honduras, ma pare che la produzione stia vagliando alcune isole interessanti tra le Azzorre e le Canarie. Spostarsi dall’altra parte del mondo sarebbe troppo pericoloso data l’emergenza sanitaria da Coronavirus in corso. Tuttavia ancora non ci sono notizie certe in merito, bisognerà attendere per capire bene quale sarà la location prescelta.

Partecipanti all’Isola dei Famosi: chi sono i prossimi naufraghi?

Per quanto riguarda i concorrenti poi prosegue il mistero. Chi saranno i partecipanti all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi che arriveranno nella nuova isola prescelta? Ancora non lo sappiamo. Circolano ovviamente voci e gossip in merito, ma nulla di certo. I nomi del cast del reality di Canale 5 sono ancora avvolti nell’ombra al contrario delle location e non è nemmeno escluso che siano ancora in cerca di personaggi interessanti da far naufragare.

Come funzionerà il programma?

La dinamica e il funzionamento del reality invece rimarrà lo stesso. Sicuramente i partecipanti all’Isola dei Famosi 2021 saranno preventivamente sottoposti a quarantena e tamponi prima di poterli far naufragare in sicurezza. Solo a quel punto, se tutto va per il meglio, i concorrenti approderanno nella nuova location prescelta per l’edizione del prossimo anno.