Isola dei Famosi 2021: ultime anticipazioni sul cast e sull’inizio del reality

L’Isola dei Famosi sta per tornare in onda su canale 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’edizione del 2021 del reality.

Uno dei reality show più seguiti di tutta Italia sta per tornare. Proprio così, l’edizione 2021 de l’Isola dei famosi è alle porte. Il programma è slittato avanti nel tempo a causa del prolungamento del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo infatti continuerà ad andare in onda su Canale 5 fino al mese di Febbraio.

Leggi anche->Isola dei Famosi 2021: la nuova location del reality

Secondo le ultime indiscrezioni, il programma inizierà ad andare in onda a partire dalla prossima primavera. Il magazine Nuovo Tv ha svelato qualche anticipazione a riguardo, scrivendo che la data d’inizio è ufficialmente fissata al 2 Aprile 2020. Si è discusso molto anche sulla presunta conduttrice del reality, dal momento in cui è oramai un dato di fatto che Alessia Marcuzzi lascerà il trono. A contenderselo sono state Belen Rodriguez ed Ilary Blasi.

Leggi anche->Belen Rodriguez L’Isola dei Famosi | ‘Sarà la conduttrice’

Ad aggiudicarsi la conduzione del programma è stata Ilary Blasi, che sarà ufficialmente al timone del reality. Quest’ultimo avrà luogo in Honduras, anche se non è ancora stato specificato con precisione il luogo. L’alternativa sarebbe stata quella delle Canarie, dal momento in cui i casi di Coronavirus registrati lì sono stati pochi .

Leggi anche->L’Isola dei Famosi a gennaio 2021: non ci sarà Alessia Marcuzzi

Per quel che riguarda la pandemia, è probabile al 90%, secondo quanto affermato da Riccardo Signoretti, il direttore della rivista, che il reality si farà a prescindere da quest’ultima. Le incertezze e i dubbi sono ancora molti, ma pare proprio che le premesse per la buona riuscita non manchino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Isola dei famosi 2020: i possibili concorrenti

Tra i fan più appassionati del programma è già partita la gara a indovinare quali potrebbero essere i prossimi concorrenti. Tra i nomi più quotati, compare al primo posto l’attore turco Can Yaman, seguito da Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e dalla modella Mila Suarez. L’elenco non è finito, perché il pubblico ha nominato più volte altre celebrità, ad esempio l’e calciatore Sossio Aruta, gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi, Cristina Pleviani e tanti altri ancora. Chissà se qualcuno di loro diventerà a tutti gli effetti un concorrente del reality.